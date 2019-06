Tysiące osób na X Marszu dla Życia i Rodziny w Gdańsku [zdjęcia wideo]

Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są w wielu polskich miastach w celu propagowania tradycyjnych wartości.

- Po to się spotykamy i idziemy. Robimy to w sposób radosny, mamy balony, śpiewamy - powiedziała nam Marta Szagżdowicz, jedna z organizatorek gdańskiego wydarzenia.

- Chłopak i dziewczyna to jest rodzina. Jako Polacy musimy to popierać, to jest fundament - mówiła pani Jadwiga, jedna z uczestniczek.