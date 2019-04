Uczniowie trójmiejskich szkół wyrazili solidarność z protestującymi nauczycielami, tworząc w Gdańsku symboliczny "wykrzyknik poparcia"

Głównym organizatorami wtorkowej akcji byli uczniowie gdańskiego I Liceum Ogólnokształcącego. Na Plac Solidarności przyjechała jednak także młodzież ze szkół sopockich czy gdyńskich.

- Uważamy, że to bardzo ważne abyśmy my, uczniowie zabierali głos w tej sprawie. Chcemy aby nauczyciele, czyli osoby które pełnią bardzo ważną funkcję w naszym życiu otrzymywały godne wynagrodzenie. Wiele osób ma pretensje o to, że strajk się przedłuża, ale to na razie tylko nauczyciele w rozmowach z rządem poszli na jakiekolwiek ustępstwa. Zmiany w edukacji, które szykuje nam rząd odbiją się na nas negatywnie. Ja w przyszłym roku piszę maturę i obawiam się jak to będzie wyglądało - mówiła Weronika Choińska, jedna z organizatorek happeningu, uczennica I LO.