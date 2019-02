Uczniowie z woj. pomorskiego walczą z marnowaniem żywności!

Początek semestru letniego jest dobrym momentem na zaangażowanie uczniów w działania, które pomogą im nabyć wiedzę o zdrowym odżywianiu i niemarnowaniu żywności. A założenie Szkolnego Klubu Niemarnowania jest dziecinnie proste! Może go założyć grupa od 3 do 30 uczniów pod opieką nauczyciela. Wystarczy dokonać rejestracji na stronie www.oduprawydopotrawy.pl i wymyśleć własne logo i hasło, które nawiązuje do swojej działalności. Zadaniem każdego klubu jest m.in. zorganizowanie Banku Wymiany Kanapek, w którym dzieci będą mogły wymieniać się jedzeniem przyniesionym z domu. Na zakończenie edycji każdy nauczyciel otrzyma imienny certyfikat udziału w inicjatywie dla siebie oraz wzór certyfikatu dla uczniów.

Na nowych Klubowiczów czeka bezpłatna gra edukacyjna „Zakupowe Mistrzostwa”, gotowa do wykorzystania w trakcie zajęć. Podczas zabawy uczniowie wcielają się w rolę pomocników kuchennych, którzy jak najszybciej muszą zebrać produkty z wylosowanej listy zakupów. Zwycięzca musi dotrzeć na metę bez niepotrzebnych składników, rozwiązując po drodze zagadki i zadania. Ułatwi ona nie tylko zakorzenienie dobrych nawyków zakupowych wśród najmłodszych, ale pokaże również, że racjonalne żywienie bez marnowania potrafi być zabawą każdego dnia. Warto zarejestrować się jak najszybciej, ponieważ liczba gier jest ograniczona.

Działając w klubie uczniowie zapoznają się z problemem marnowania żywności i jego wpływem na zanieczyszczanie środowiska. Na stronie programu dostępne są darmowe scenariusze lekcji, które pomogą urozmaicić zajęcia i zainteresować uczniów. Każdy scenariusz lekcji zawiera propozycje doświadczeń, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień. Ponadto, na stronie programu regularnie pojawiają się wskazówki z propozycjami aktywizacji dzieci.

Program „Od uprawy do potrawy” oferuje także wycieczki edukacyjne. „Ekspedycje smaków”, organizowane są w formie gry terenowej i uczą zasad zdrowego odżywiania poprzez empiryczne poznawanie i zabawę. Dzieci rozwiązują łamigłówki, poznają nowe smaki, zapamiętując jednocześnie najważniejsze reguły odpowiedzialnego i rozsądnego konsumpcjonizmu.

Więcej informacji dotyczących Klubów Niemarnowania oraz „Ekspedycji Smaków” można znaleźć na stronie

www.oduprawydopotrawy.pl