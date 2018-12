"Uczynny" kierowca w Gdańsku. Przewoził o trzech pasażerów za dużo w Gdańsku. Policja zabrała mu prawo jazdy

- W andrzejkowy wieczór dyżurny komendy miejskiej został powiadomiony przez jednego z kierowców, że na ul. Wały Jagiellońskie do opla vectry wsiadło... 7 pasażerów, w tym jeden do bagażnika - mówi asp. Karina Kamińska/ asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy KMP w Gdańsku. - Na ul. Wrocławskiej policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli opla vectrę, którym kierował 19-letni mieszkaniec powiatu gdańskiego.

Podczas oględzin auta funkcjonariusze potwierdzili, że w samochodzie znajduje się zbyt duża ilość pasażerów.

Auto technicznie było przystosowane do przewozu 5 osób, tymczasem w oplu siedziało... 8 osób. Taki sposób podróżowania zagrażał bezpieczeństwu wszystkich znajdujących się w aucie.

W rozmowie z 19-letnim kierowcą policjanci ustalili, że osoby które przewoził w aucie to jego znajomi i odebrał ich z imprezy andrzejkowej, aby przewieźć ich do jednego z mieszkań.

Wobec nieodpowiedzialnego kierowcy wyciągnięto odpowiednie konsekwencje prawne. Funkcjonariusze ukarali 19-latka mandatem karnym i zatrzymali mu prawo jazdy.

Po przesłaniu go do właściwego starosty zostanie wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu na 3 miesiące.

