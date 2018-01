Zarzut kradzieży pojazdu oraz pięć zarzutów kradzieży z włamaniem do samochodów usłyszał 36-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna kradł m.in. akumulatory, radia samochodowe i pompy paliwa, a na jego posesji znaleziono kradziony samochód marki Audi.

Gdańscy policjanci ustalili, że 36-letni mieszkaniec Gdańska może mieć związek z włamaniami do samochodów, do których dochodziło na terenie Śródmieścia., z których ukradł m.in. akumulatory, radia samochodowe, pompy paliwa.. W samochodzie mężczyzny policjanci znaleźli między innymi kradzione radia samochodowe, kable zasilające sprzęt muzyczny oraz łamaki, klucze nasadowe, które najprawdopodobniej służyły mężczyźnie do popełniania przestępstw.Ponadto w trakcie realizacji tej sprawy policjanci przeszukali również posesję zatrzymanego 36-latka, na której ujawnili ukradziony 31 grudnia 2017 roku w Gdańsku. Sprawca najprawdopodobniej chciał go rozmontować, a jego części sprzedać.W minioną sobotę policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut kradzieży pojazdu i pięć zarzutów kradzieży z włamaniem do samochodów. Prokurator i policjanci zawnioskowali do sądu o areszt dla mężczyzny. Sąd przychylił się do ich wniosku i aresztował 36-latka na najbliższe trzy miesiące