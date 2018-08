W sobotę 4 sierpnia doszło do wypadku na skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego, Reymonta i Szymanowskiego. Jak się okazało, sprawca wypadku ukradł auto, którym jechał. Mężczyzna był pijany i agresywny.

Samolot lecący z Gdańska do Norwegii wrócił do Rębiechowa. Miał problemy z...

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

O godzinie 13.10 policjanci dostali zgłoszenie o. Sprawca wypadku uciekł.Jak się okazało, 35-letni mężczyzna chwilę wcześniej we Wrzeszczu, na wysokości Starego ManeżuRannego, uciekającego mężczyznę schwytali po pościgu policjanci.- Policjanci byli zmuszeni użyć wobec niego siły, gdyż był bardzo agresywny. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 2 promile alkoholu- informujePolicjanci pobrali też krew od mężczyzny, podejrzewając, że może być pod wypływem środków odurzających.Złodziej trafił do szpitala (odniósł obrażenia podczas wypadku), gdzie pilnują go policjanci. Gdy będzie to możliwe policjanci postawią mu zarzut rozboju i prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Niewykluczone, że zarzutów będzie więcej.Jak informuje asp. Karina Kamińska, mężczyzna ma już swoją kartotekę policyjną.