Dwóch mężczyzn w wieku 44 lat przyznało się policjantom kilka minut po dokonaniu kradzieży, że chcieli sprzedać łóżko na złom.

Postanowili wynieść łóżko z jednego z ośrodków pomocy społecznej. Wartość łóżka to 1500 zł.Po krótkim pościgu zostali złapani i przewiezieni do policyjnej celi. Tam zeznali, że chcieli sprzedać je do skupu złomu. Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności