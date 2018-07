Podczas ulewy, która przeszła nad Gdańskiem 14 lipca 2016 r., dwie osoby straciły życie. Jej efekt to także milionowe straty – zniszczone tramwaje, nasypy, budynki, chodniki. Nieprzejezdne ulice – Opacka, Grunwaldzka, Pomorska…

Inwestycje po powodzi w Gdańsku

Minęły dwa lata od ulewy, która przetoczyła się przez Gdańsk 14 lipca i w nocy 15 lipca 2016 roku. W ciągu 14 godzin na metr kwadratowy spadło 160 litrów wody, czyli tyle, ile wynosi dwumiesięczna norma w regionie. Według ekspertyzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej były to największe opady od 65 lat.Zabezpieczenia zbudowane po powodzi w 2001 r. nie uchroniły Gdańska od zalania. Skutki ulewy były tragiczne – zginęły dwie osoby. Prawie 70 osób ucierpiało wskutek nawałnicy.Akcja usuwania zniszczeń po ulewie w Gdańsku kosztowała miasto ponad 10 mln. Najwięcej, bo aż 3,5 mln poszło na naprawę 6 tramwajów. Milion został przeznaczony na naprawy w placówkach edukacyjnych, kolejny milion na zabezpieczenie zbiornika retencyjnego Subisława 4. Druga połowa funduszy została przeznaczona na naprawę uszkodzonej infrastruktury Gdańska.Dodatkowo na około 20 mln zł oszacowano straty po ulewie na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.Straty po ulewie byłyby znacznie większe, gdyby nie powódź z 2001 r. Od tamtego czasu wybudowano lub zmodernizowano zbiorniki retencyjne w 25 lokalizacjach, przebudowano m.in. kanał Raduni na odcinku ponad 8 km. Wszystkie inwestycje przez 14-lat wykonano za kwotę ponad 370 mln złotych.Ulewy, które co pewien czas przechodzą nad Gdańskiem pokazały, że potrzebne są kolejne inwestycje. W ramach projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” do 2020 r. na zabezpieczenia przed powodziami miasto planuje wydać łącznie 120 mln złotych.