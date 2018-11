Ulica Kaczyńskiego w miejsce Dąbrowszczaków! „Salomonowy” wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dekomunizacji gdańskich ulic

AKTUALIZACJA GODZ. 15.10

Otrzymaliśmy właśnie oficjalny komunikat Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

"13 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił 3 wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uchylające zarządzenia zastępcze Wojewody Pomorskiego w sprawie nadania nazw ulic w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną i oddalił skargi Miasta Gdańska. Wyroki, w których NSA uwzględnił skargi kasacyjne Wojewody Pomorskiego dotyczą :

1. zmiany nazwy ul. Dąbrowszczaków na Al.Lecha Kaczyńskiego

2. zmiany ul. L. Kruczkowskiego na I. Matuszewskiego .

3. zmiany ul. M. Buczka na J. Stypa-Rekowskiego.

Ponadto NSA oddalił 5 skarg kasacyjnych Wojewody Pomorskiego na wyroki WSA uchylające zarządzenia zastępcze Wojewody , w tym cztery dotyczące zmian nazw ulic w gdańsku, 1 w Chojnicach" - czytamy.

Jak się dowiedzieliśmy, wojewoda Dariusz Drelich nie będzie dziś zabierał głosu w tej sprawie. Odniósł się do niej natomiast prezydent Gdańska.

- Odwiecznym, naturalnym prawem samorządów miejskich jest nadawanie nazw ulic i placów. To bardzo stare, pierwotne prawo zostało pogwałcone w ostatnich latach przez rząd centralny, który narzuca wspólnotom samorządowym nazwy ulic poprzez zarządzenia wojewodów. NSA w Warszawie dzisiaj nie stanął w obronie naturalnych praw samorządu terytorialnego. Również nie możemy liczyć na trybunał konstytucyjny w Warszawie. Jesteśmy dzisiaj ubezwłasnowolnieni. To pierwsze moje zaskoczenie. Drugie moje zaskoczenie jest takie, że sędziowie NSA wzięli się za ocenę historii. To bardzo trudne i wymagające zajęcie. Dzisiejszym wyrokiem NSA uznano za komunistów Dąbrowszczaków, Kruczkowskiego i Buczka, a komunistami nie zostali uznani Sołdek, Pstrowski, Zubrzycki i Wassowski. Decyzja NSA jest ostateczna. Oczywiście prezydent Gdańska będzie wdrażał decyzję sądu administracyjnego. Szanuję tę decyzję, choć się z nią fundamentalnie nie zgadzam – skomentował na szybko przygotowanym briefingu briefingu prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, który zapowiedział, że tablice z nazwami ulic zostaną zmienione.

I dodał: - Będziemy wobec tego mieli zamiast Dąbrowszczaków walczących w Hiszpanii przeciw faszystowskiemu, popieranemu przez Hitlera rządowi Franco – Lecha Kaczyńskiego. Zamiast Mariana Buczka zabitego przez hitlerowców w pierwszych dniach II Wojny Światowej – Jana Styp-Rekowskiego, a zamiast pisarza, Leona Kruczkowskiego będziemy mieli Ignacego Matuszewskiego. Gdzie pytano mieszkańców Gdańska o zdanie? Gdzie pytano mieszkańców tych ulic o zdanie? Myślę, że ten wyrok jest w znacznym stopniu niezrozumiały, nie tylko przeze mnie.

***

Jak ustaliliśmy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym trzyosobowy skład orzekający złożony z sędziów Barbary Adamiak, Kazimierza Bandarzewskiego oraz Andrzeja Jurkiewicza uznał decyzję wojewody Dariusza Drelicha w sprawie zmian nazw gdańskich ulic Dąbrowszczaków, Kruczkowskiego i Buczka za zgodną z prawem, a w sprawie ul. Wassowskiego, Sołdka, Pstrowskiego i Zubrzyckiego za podjętą wbrew przepisom.

Oznacza to m.in., że w miejsce ulicy Dąbrowszczaków na gdańskim Przymorzu powróci ul. Lecha Kaczyńskiego.

Czekamy na uzasadnienie tego wyroku. Kiedy otrzymamy pełniejsze informacje na jego temat opublikujemy je tutaj.

Wyrok NSA to skutek interwencji wojewody, który przegrał w I instancji. O orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pisaliśmy tutaj.

