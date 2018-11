Umowa na pierwszy etap prac związanych z modernizacją zabytkowego Wielkiego Młyna podpisana. Przeniesie się tam Muzeum Bursztynu

Wielki Młyn to jeden z bardziej charakterystycznych gdańskich zabytków. Po opuszczeniu budynku przez kupców, pieczę nad obiektem w 2016 r. przejęło Muzeum Gdańska, które stara się o utworzenie tam nowej siedziby swojego oddziału - Muzeum Bursztynu.

- Wszyscy wiemy, że Gdańsk jest światową stolicą bursztynu. Pierwsza stałą wystawa związana z bursztynem była w Gdańsku otwarta 18 lat temu w Ratuszu Głównego Miasta. Od 12 lat wszyscy podziwiamy wyroby z bursztynu w Muzeum Bursztynu w Zespole Przedbramia. Wystawa jest już tak duża i tak popularna, że dojrzeliśmy wszyscy do tego, by stworzyć drugie Muzeum Bursztynu, które zastąpi to pierwsze i będzie w większym obiekcie, gdzie będzie można eksponować o wiele więcej dzieł sztuki jubilerskiej - podkreślał prezydent Paweł Adamowicz. - I tym obiektem będzie Wielki Młyn. Mieliśmy wniosek przedsiębiorcy, aby tutaj stworzyć produkcję i wystawę związaną z produkcją filmów animowanych. My jednak zdecydowaliśmy się na przekazanie tego obiektu dla Muzeum Gdańska z przeznaczeniem docelowym na nową siedzibę Muzeum Bursztynu.

21 listopada 2018 r. w Wielkim Młynie podpisano umowę rozpoczynającą I etap prac związanych z termomodernizacją zabytku. Jak poinformował Adamowicz, umowa jest dofinansowana ze środków unijnych, w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wykonawcą I etapu prac jest firma M-INVEST Sp. z o.o. z Kiełpina, która wyceniła prace na 4,3 mln zł. Koniec prac ma nastąpić 31 sierpnia 2019 r.

- Bardzo się cieszymy, to dla nas ważny dzień, tym bardziej, że klucze do Wielkiego Młyna są w naszym posiadaniu od dwóch lat, ale nie był to okres stracony. Wypracowaliśmy szereg różnych projektów inwestycyjnych i muzealnych. W ramach pierwszego etapu m.in. wymieniony zostanie dach z lat 60., wyremontowane będzie wnętrze, usunięte zostaną boksy handlowe, wymieniona zostanie stolarka okienna. Całość realizacji potrwa ok. dwóch lat - mówił Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. - Chcemy, by Muzeum Bursztynu znalazło się w Wielkim Młynie, bo widzimy, że dotychczasowa lokalizacja nie przystaje do zainteresowania bursztynem i do jakości kolekcji, którą mamy. Główny problem dotychczasowej lokalizacji to niestety utrudniona dostępność. Budynek i infrastruktura Katowni nie są przyjazne dla odwiedzających, bo to budynki fortyfikacyjne, nieprzystosowane do masowego ruchu turystycznego, niemające przestrzeni do prowadzenia działalności dydaktycznej - dodał.

Prezydent Gdańska podkreślał, że liczy na wsparcie inwestycji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Liczymy, że ministerstwo wspomoże adaptację Wielkiego Młyna na cele muzealne, tym bardziej, że będzie to jedyne w swoim rodzaju muzeum o wartościach uniwersalnych. Mamy więc nadzieję, że w przyszłości nie zabraknie tu wsparcia również z poziomu rządu centralnego- powiedział Adamowicz.

Przetarg na drugi etap prac związanych z modernizacją energetyczną budynku ma zostać ogłoszony w 2019 r.

- Mamy nadzieję, że za 3-4 lata spotkamy się w Wielkim Młynie na otwarciu nowej, stałej wystawy prezentującej nasze bursztynowe kolekcje- wskazywał Ossowski.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: