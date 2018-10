Umowa na zaprojektowanie i budowę czterech parkingów kubaturowych w centrum Gdańska podpisana. Zmieści się w nich 1200 pojazdów

Jak podkreślali na czwartkowym podpisaniu umowy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i jego zastępca ds. komunalnych Piotr Grzelak, parkingi kubaturowe mają przede wszystkim sprawić, że ulice Głównego i Starego Miasta wreszcie nie będą zdominowane przez stojące auta.

W pierwszej kolejności (w październiku 2020 roku) gotowy ma być największy z parkingów (493 miejsca) na Długich Ogrodach, tuż przy Bramie Żuławskiej. Jako że jedyny z całej czwórki będzie on naziemny, to wygląd fasady będzie musiał zostać uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Pozostałe trzy obiekty podziemne oddane mają być rok później i pomieszczą: 260 pojazdów na Podwalu Przedmiejskim (działka przy skrzyżowaniu z ul. Powroźniczą, na wysokości Pałacu Młodzieży), 112 na Targu Węglowym i 337 na Podwalu Staromiejskim w miejscu istniejącego, społecznego parkingu "Pod Murem", z którego dochody wspierają działalność Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

- Oczywiście parking odpowiedzialny społecznie będzie funkcjonował do momentu rozpoczęcia budowy obiektu podziemnego. Już rozmawiamy z Fundacją Gdańską nad przeniesieniem parkingu społecznego w inne miejsce, trzeba jednak pamiętać, że taka działalność może być prowadzona tylko w lokalizacji leżącej poza pasem drogowym, która nie może być objęta "tradycyjną" Strefą Płatnego Parkowania - zaznacza wiceprezydent Grzelak.

Na powierzchni tych podziemnych parkingów powstać mają ogólnodostępne tereny zielone. W atrakcyjną przestrzeń publiczną ma się przede wszystkim w końcu zmienić Targ Węglowy. Długie Ogrody dzięki parkingowi mają stać się pełnym drzew bulwarem.

Firma Mota-Engil wybudowała już jeden tego typu parking w partnerstwie publiczno-prywatnym pod wrocławskim Placem Nowy Targ. Ten obiekt dysponuje 334 miejscami, a jego średnie obłożenie wynosi powyżej 50 proc. Gdański projekt będzie zdecydowanie największym takim przedsięwzięciem w kraju.

Jakich stawek mogą się spodziewać kierowcy w kubaturowych obiektach w stolicy Pomorza?

- Na pewno muszą być one atrakcyjne w stosunku do opłat obowiązujących w SPP (3 zł za godzinę postoju - red.). 30,5 mln zł z zainwestowanych 42 mln zwróci się miastu w okresie eksploatowania tych parkingów w postaci podatku od nieruchomości - mówił wiceprezydent Grzelak.

Przypominamy, że zarówno lokalizacje jak i czas podpisania umowy na parkingi - tuż przed wyborami - były krytykowane przez politycznych rywali prezydenta Adamowicza.

- Na spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Śródmieście zobowiązałem się do wybudowania podziemnego parkingu na 300 samochodów przy ul. Podwale Przedmiejskie, jednak byłby to parking oddany do użytku tylko i wyłącznie dla mieszkańców Głównego Miasta, tylko wtedy widzę sens jego budowania. Pozostałe lokalizacje, na których władze Gdańska zapowiedziały realizację inwestycji parkingowych, nie są spójne z dotychczasową polityką ograniczania ruchu na terenie Głównego Miasta. De facto dają możliwość wpływania doń kolejnych setek aut - komentuje Kacper Płażyński, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska.

- Te parkingi są ulokowane są one zbyt blisko Głównego Miasta i aby się do nich dostać trzeba będzie skorzystać z najbardziej obciążonej samochodami części układu drogowego. Takie parkingi powinny znajdować się w pewnej odległości od śródmieścia zaś ci, którzy mają interes w nim do załatwienia albo są po prostu turystami mogliby ostatni odcinek podjechać komunikacją miejską gdyby poprawić jej wydajność, a to można osiągnąć tylko zmniejszając właśnie ruch samochodowy. Inaczej powstaje sprzężenie zwrotne, które pogarsza a nie poprawia warunki w transporcie zborowym. I z czymś takim mamy do czynienia już dziś a kubaturowe parkingi tak zlokalizowane przyśpieszą ten proces znacząco - dodaje Paweł Mrozek z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, które wspiera Jarosława Wałęsę.

Umowa koncesji na eksploatację parkingów zawarta została na okres 40 lat. Po tym czasie obiekty przejmie miasto.

