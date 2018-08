Upały w Warszawie dają się we znaki szczególnie tym, którzy nie mogą pozwolić sobie na urlop. Jakie warunki muszą w takich warunkach spełniać pracodawcy? Co przysługuje pracownikom w czasie upałów? Dalsza część artykułu poniżej.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mówi o tym, że pracownicy muszą mieć zapewniony dostęp do wody zdatnej do picia. Ujście wody ma znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy, a czerpanie wody musi odbywać się z zaworów czerpalnych.Podczas upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatny, stały dostęp do zimnych napojów wzbogaconych o odpowiednie sole mineralne i witaminy. Wynika to stąd, że pracownicy wykonują swoje zadania w warunkach szczególnie uciążliwych. Pracownikom biurowym zimne napoje przysługują, kiedy temperatura przekracza 28 st. C, a pracownikom fizycznym – przy temperaturze powyżej 25 st. C. Zimne napoje powinny być dostępne w ciągu całej zmiany, w takiej ilości, aby zaspokoić potrzeby pracowników.Pracownicy fizyczni muszą mieć także zapewniony dostęp do wody przeznaczonych do celów higienicznych, np. do mycia. Na jedną osobę przysługuje 90 litrów wody dziennie.Podczas upałów nie mogą pracować osoby młodociane. W pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 st. C., a wilgotność względna powietrza – 65 proc., obowiązuje zakaz pracy takich pracowników.Pracodawca nie ma obowiązku zwolnienia nas z pracy ze względu na wysoką temperaturę, ale to my możemy przerwać pracę z własnej inicjatywy. Kodeks Pracy (Artykuł 210 §1) zezwala na przerwanie pracy, jeżeli jej kontynuowanie mogłoby zagrażać naszemu zdrowiu lub życiu albo zdrowiu lub życiu naszych współpracowników. Możemy też opuścić stanowisko pracy w przypadku, kiedy warunki pracy nie spełniają wymogów BHP. W sytuacji, która wymaga przerwania pracy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, po oddaleniu się ze stanowiska pracy należy niezwłocznie poinformować o tym przełożonego. W takim wypadku osoba pracująca nie poniesie konsekwencji finansowych.W polskich aktach prawnych nie ma zbyt wielu zapisów na temat upałów, ale można spróbować wyegzekwować od szefa dodatkowe przywileje na okoliczność upału. Taką możliwość przewiduje art. 18 Kodeku pracy. Dobrym pomysłem na poprawę komfortu pracownika w upał są dodatkowe przerwy w pracy, tzw. przerwy regeneracyjne. Inne rozwiązanie stanowi wcześniejsze odprawienie pracownika do domu. Jeżeli osoba zatrudniona może wykonywać pracę zdalnie, warto zaproponować jej pracę z miejsca zamieszkania.Co ciekawe, w polskim prawie nie ma adnotacji na temat obowiązku zakładania klimatyzacji czy wentylacji w miejscu pracy, jednak pomieszczenia, w których wykonywana jest praca oraz stanowiska pracy powinny być chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem i niekontrolowaną emisją ciepła wskutek promieniowania.Co istotne, jeśli pracodawca nie zastosuje się do obowiązujących przepisów, grozi mu kara. Zgodnie z art. 283 § 1 K.p., zaniechanie jest traktowane jako wykroczenie. W zależności od rodzaju wykroczenia, przedsiębiorca może mieć do zapłaty od 1000 zł do 30 000 złotych. Karę może otrzymać np. za niepostawienie wody dla swoich pracowników.Eksperci radzą, żeby w taką temperaturę pić dużo wody i odpoczywać w cieniu. Służby kryzysowe radzą, by unikać przebywania na słońcu w porze największego nasłonecznienia (osoby z dolegliwościami układu krążenia nie powinny wychodzić z domu w godz. 11.00-17.00) i pić 2-3 litry napojów dziennie - ale unikać alkoholu, bo organizm do jego spalania wykorzystuje zapasy wody. Warto sięgnąć po sok pomidorowy, bo świetnie uzupełnia potas, który łatwo tracimy w gorące dni. Należy unikać kawy, coli.Trzeba też pamiętać o zwierzętach i zapewniać im swobodny dostęp do wody.Warto też jeść lekkostrawne posiłki, uważać z klimatyzacją (gwałtowne różnice temperatur mogą mocno zaszkodzić naszemu organizmowi) i regularnie schładzać organizm - często płukać dłonie i nadgarstki pod bieżącą chłodną wodą, przecierać kark i skronie.Rekord temperatury w stolicy padł ponad sto lat temu, bo w 1904 r. Słupek rtęci wskazał 17 lipca aż 37,1 stopnia Celsjusza w cieniu. Do pobicia warszawskiego rekordu cztery lata temu zabrakło zaledwie 1/10 stopnia - 8 sierpnia 2013 roku termometry wskazały równo 37 stopni. Najwyższą temperaturę zmierzono wtedy w cieniu na wysokości dwóch metrów, między godzinami 15 a 17.Do najwyższej temperatury w Polsce jednak stolicy trochę brakuje - polski rekord wszech czasów padł 29 lipca 1921 r. w podopolskim Prószkowie - było to aż 40,2 stopnia Celsjusza w cieniu.