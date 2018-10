Uroczysta gala naszego wielkiego plebiscytu "Mistrzowie Urody". Wybraliśmy m.in. Fryzjera Roku, Barbera Roku, Salon Fryzjerski Roku

Już po raz piąty z okazji Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA klienci wybrali "Mistrzów Urody" na Pomorzu.

Gala plebiscytu"Dziennika Bałtyckiego" odbyła się podczas Targów Uroda 2018 w gdańskim Amber Expo.

W sobotę 6.10.2018 r. poznaliśmy najpopularniejsze kosmetyczki, linergistki, stylistki paznokci oraz najlepsze studia urody na Pomorzu. W niedzielę 7 października uhonorowaliśmy najlepszych fryzjerów, barberów, masażystów, dietetyków i trenerów personalnych.

- Uczestnicy plebiscytu zostali zgłoszeni przede wszystkim przez swoich klientów – powiedział Bogusław Kaczmarek, zastępca dyrektora marketingu Polska Press Grupy.

Z kolei Mariusz Szmidka, redaktor naczelny "Dziennika Bałtyckiego", podkreślał: - Jestem przekonany, że zdrowie jest najważniejsze, ale uroda dodaje nam pewności siebie. A wy potraficie wydobywać to piękno. Nagrodziliśmy ludzi, którzy mają talent i kunszt – zwrócił się ze sceny do finalistów i zwycięzców.

W uroczystej gali wzięła też udział Dorota Solochewicz, autorka i dyrektor projektu Targi Uroda.

- Jesteście najlepsi, wygraliście, bardzo miło mi was gościć – powiedziała do zgromadzonych.

Zwycięzcy w każdej kategorii plebiscytu, z każdego miasta i powiatu odebrali dyplomy i nagrody na głównej scenie targów. W ramach finału uhonorowaliśmy też zwycięzców wojewódzkich.

I tak trzecie miejsce w kategorii Fryzjer Roku otrzymała Ewelina Narloch (Atelier Fryzur Ewelina Narloch). Drugie miejsce zajęła Adrianna Kiełczykowska (Koszykowska) – New Look by Adrianna-Fryzjerstwo, Pruszcz Gdański.

Pierwsze miejsce zajął Paweł Loewnau z Pucka (Salon Loewnau).

- Moim przepisem na sukces jest rodzina, która mnie wspiera i wykazuje cierpliwość. Moją drugą pasją są nieruchomości – powiedział zwycięzca w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

O renomie pana Pawła świadczą też kolejki do jego salonu. Klienci doceniają nie tylko jego talent, ale też podejście. Lubią z nim rozmawiać.

W kategorii Salon Fryzjerski Roku trzecie miejsce zajął Care4Hair z Tczewa, drugie miejsce – Palcem Czesane Izabela Węsierska-Ohl z Pszczółek.

- To rewelacyjna nagroda na pierwszy rok działalności – mówi właścicielka salonu.

Zaś główną, pierwszą nagrodę otrzymał Barbershop Męskie Zacięcie z Gdańska.

Tak jak w poprzednich edycjach akcji nagrodziliśmy też Barbera Roku.

Został nim Sebastian Karczewski ze zwycięskiego Barber Shop Męskie Zacięcie. Drugie miejsce zajął Sebastian Łukaszewski (Yes Barber Shop Gdynia), a trzecie – Mariusz Sadkowski (Salon Fryzjerski EWA, Gdynia).

W tym roku, nawiązując do programu targów, w plebiscycie zostały przyznane nagrody w nowych kategoriach, m.in. Makeup Artist Roku. Pierwsze miejsce zdobyła Kate Asok-Południewska (Make up by Kate Południewska, Gdańsk).

- Kocham tę pracę, to zarazem moja pasja – powiedziała laureatka w rozmowie z nami.

Nie zabrakło kategorii związanych z zdrowym stylem życia - nagrody otrzymali Masażysta Roku, Trener Personalny i Dietetyk Roku. Wybraliśmy też najlepsze SPA Roku na Pomorzu.

I tak w kategorii Trener Personalny Roku zwyciężył Robert Karczmarski z Body Center (Gdynia).

Masażystą Roku została Sabina Imińska (FizjoTime, Rumia), Dietetykiem Roku – Maja Lewandowska (Nature Life Maja Lewandowska, Gdańsk).

W kategorii SPA Roku uhonorowaliśmy OXO Luxury Spa z Sopotu.

