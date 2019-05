Uroczyste odsłonięcie kamiennego ołtarza w kościele św. Jana w Gdańsku po renowacji [zdjęcia]

Ołtarz jest dwustronny. Z tyłu widnieją inskrypcje; wersety i cytaty z Biblii wymalowane złotymi literami na czarnym tle, które pochodzą z czasów jego budowy.

Kamienny ołtarz ze względu na monumentalny rozmiar nie mógł być ewakuowany podczas II wojny światowej i pozostał w kościele. Mimo osłony wykonanej w 1943 r. znacznie ucierpiał podczas wojny, w następstwie uszkodzenia sklepień i pożaru.

Kościół św. Jana po wojnie był nieużytkowany i stanowił własność Skarbu Państwa. W 1991 r. został przekazany Archidiecezji Gdańskiej Kościoła Rzymskokatolickiego, a od 1995 r. na mocy umowy z Kurią zarządza nim Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

Pierwsze prace konserwatorskie przy ołtarzu rozpoczęto w latach 1995-1997. Ustabilizowano konstrukcję odzyskano rozproszone elementy. Głowa jednej z postaci została podrzucona na stopnie ołtarza przez anonimową osobę latem 1997 roku.

- Renowacja ołtarza to były żmudne prace prowadzone pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków, co miesiąc spotykała się w tej sprawie specjalna komisja - wyjaśnia Iwona Berent. - Pierwsze miesiące prac polegały na mozolnym oczyszczaniu i odnajdywaniu śladów pierwotnej polichromii i złoceń po obu stronach ołtarza. Przebadany został każdy milimetr. Na tej podstawie odtworzono pierwotny obraz złoceń.

Renowacja ołtarza to były żmudne prace. Pierwsze miesiące prac polegały na mozolnym oczyszczaniu i odnajdywaniu śladów pierwotnej polichromii i złoceń po obu stronach ołtarza. Przebadany został każdy milimetr. Na tej podstawie odtworzono pierwotny obraz złoceń.

- Zdecydowaliśmy się na przywrócenie polichromii, ale nie udajemy, że to jest w technologii z tamtych czasów - mówi konserwator Ewa Sadowska-Mathes. - Materiały są nowe, to jest tworzone w 2019 roku i są to wszystko materiały odwracalne. Można je usunąć i wrócić do resztek oryginalnej polichromii, które są pod spodem. Jeżeli ktoś kiedyś jeszcze będzie chciał do nich dotrzeć.