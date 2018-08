Nieopodal Cmentarza Garnizonowego w Gdańsku, w sobotę, 4 sierpnia, odsłonięto pomnik Żołnierzy Wyklętych. Powstał on z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dalsze uroczystości przeniosły się do Muzeum II Wojny Światowej.

Samolot lecący z Gdańska do Norwegii wrócił do Rębiechowa. Miał problemy z...

„Żołnierzom Wyklętym. Pamięci tych, którzy w latach 1944-1963 kontynuowali walkę o niepodległą Polską w formacjach podziemia antykomunistycznego. Za ich miłość do Ojczyzny i Boga. Za wytrwałość pomimo braku nadziei. Za wierność wartościom i umiłowanie wolności. Za męstwo i ofiarność. Za to, że „zachowali się jak trzeba” i byli wierni Polsce „aż po ofiarę życia”. Przyszłym pokoleniom, aby pamiętały, że „walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

, stojący na skwerze u zbiegu ul. 3 Maja i ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego, to ok. 40-tonowy głaz, wysoki i szeroki na blisko 3 metry z wizerunkiem żołnierza oraz inskrypcjami. Pierwowzorem postaci przedstawionej na monumencie jest zdjęcie Henryka Wieliczki „Lufy”, żołnierza AK, członka 5. Wileńskiej Brygady AK, podkomendnego mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Gotowy już monument stoi w pobliżu Cmentarza Garnizonowego, na którym pochowani są Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk”. Na czarnym cokole pomnika widnieje inskrypcja:W sobotę 4 sierpnia, o godz. 11 odbyła się uroczystość odsłonięcia monumentu, w której udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz żołnierze podziemia niepodległościowego. Modlitwę, na miejscu odmówił i pomnik poświęcił metropolita gdańskiDruga część uroczystości rozpoczęła się ok. godz. 12.30 w.Tam zaplanowano m.in. wystąpienie Jana Kasprzyka, szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.. Zawiązał się on już w 2016 r., a w jego skład wchodzą m.in. Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej (wtedy jeszcze pracownik IPN) oraz radna PiS Anna Kołakowska. Akcję wspiera IPN Oddział w Gdańsk. Pieniądze na budowę pomnika, który kosztował ok. 80 tys. zł, pochodziły ze zbiórki społecznej.Sprawę odsłonięcia pomnika skomentował na swoim profilu na Facebooku prezydent Gdańska- Paweł Adamowicz. Uważa, że uroczystość odbyła się w "nieładnej atmosferze".