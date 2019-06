Uroczystości w legendarnej sali BHP. Wśród gości "Solidarności" był m.in. premier RP Mateusz Morawiecki

Związkowiec podkreślił, że to zaszczyt powitać ich w „polskim mieście Gdańsk”. Zwrócił też uwagę, że w tym mieście „ostatnimi czasy dzieją się gorszące sceny” i przypomniał o zniszczeniu pomnika Jana Pawła II.

- Ale zanim się narodziła, to kilka miesięcy wcześniej papież Jan Paweł II - Polak, obudził w nas solidarność. Jego dzieło i jego słowa stworzyły zupełnie nową przestrzeń myślenia, nową przestrzeń dla pragnień wolności, niepodległości i demokracji - mówił premier. Wskazał też, że „dzisiaj możemy wszyscy czuć się spadkobiercami tamtych dni.

Do zebranych przemawiał także abp. Sławoj Leszek Głódź oraz premier RP Mateusz Morawiecki. Szef rządu podczas swojego wystąpienia podkreślił m.in., że wydarzenie odbywa się w historycznym miejscu, gdzie rodziła się Solidarność.

- Pamiętne słowa w Warszawie obudziły w nas ducha wolności i stały się impulsem do działania, którego owocem stał się ruch Solidarności, a w efekcie upadek komunizmu - napisał prezydent.

- Idziemy Ojcze Święty ścieżkami, które wytyczyłeś. Tak jak napisałeś w „Tryptyku Rzymskim”: „Ten, kto chce znaleźć drogę do źródła musi iść do góry, pod prąd” i my nie boimy się iść pod prąd - zaznaczył Mateusz Morawiecki.



Kolejną częścią uroczystości była konferencja naukowa „Obudził w nas Solidarność. 40. Rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”.