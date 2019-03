Utrudnienia dla kierowców w Gdańsku. Zmiana organizacji ruchu w związku z budową Wiaduktu Biskupia Górka od poniedziałku, 1.04

Od poniedziałku, 1 kwietnia zamknięty dla ruchu zostanie fragment jezdni w kierunku Pruszcza Gdańskiego - od Węzła Unii Europejskiej do skrzyżowania z ul. Toruńską (odcinek ok. 200 m). Zmiany związane są z kolejnym etapem prac przy budowie Wiaduktu Biskupia Górka. Wprowadzona organizacja obowiązywać będzie przez okres ok. 3 m-cy.

SAMOCHODY

Od Strony Dworca PKP

Ruch pojazdów w stronę Pruszcza Gdańskiego, na odcinku ok. 200 m, odbywać się będzie po jezdni w kierunku Centrum. Droga w kierunku Centrum na czas wprowadzonej zmiany będzie jezdnią z 2 pasami ruchu w kierunku Centrum i 1 pasem ruchu w kierunku Pruszcza Gdańskiego (2+1). Organizacja w tej formie będzie stała i nie będzie zmieniana w ciągu dnia.

Jadąc od strony Dworca PKP w kierunku Pruszcza Gdańskiego należy pojechać ul. Nowe Podwale Grodzkie (tunel). Wyjazd z ul. Nowe Podwale Grodzkie na ul. Trakt Św. Wojciecha będzie się odbywał bez sygnalizacji świetlnej i będzie możliwy tylko w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Wyjazd w kierunku ul Toruńskiej

i ul. Okopowej zostanie zamknięty.

Skrzyżowanie Al. Armii Krajowej z Traktem Św. Wojciecha

Zjazd od strony Jasienia z Al. Armii Krajowej w stronę Pruszcza Gdańskiego zostanie zamknięty. Objazd

z Al. Armii Krajowej w stronę Pruszcza Gdańskiego możliwy będzie przez ul. Rzeźnicką lub ul. Żabi Kruk. (dotyczy sam. osobowych).

Ul. Podwale Przedmiejskie

Bezpośredni zjazd z ul. Podwale Przedmiejskie w kierunku Pruszcza Gdańskiego nie będzie możliwy. Objazd

w kierunku Pruszcza możliwy będzie poprzez zawrócenie na węźle Unii Europejskiej (auta osobowe) na węźle Groddecka (auta ciężarowe) i dalej przez ul. Rzeźnicką lub ul. Żabi Kruk (dotyczy sam. osobowych).

Skrzyżowanie ul. Okopowej z Toruńską

Ul. Okopowa będzie ulicą jednokierunkową w kierunku Centrum. Lewoskręt z ul. Okopowej w stronę Pruszcza Gdańskiego zostanie zamknięty, możliwy będzie natomiast ruch prosto przez ul. Nowe Podwale Grodzkie (tunel) lub w prawo w kierunku Podwale Przedmiejskie.

Ul. Toruńska

Ruch w ul. Toruńskiej w kierunku ul. Okopowej będzie odbywał się jednokierunkowo w kierunku Traktu

Św. Wojciecha.

Trakt Św. Wojciecha

Od miejsca gdzie Trakt Św. Wojciecha przechodzi w jedną dwukierunkową jezdnię utrzymana zostanie dotychczasowa organizacja (2 +1) zmieniana w zależności od pory dnia. W godzinach 13:00 – 18:00 udostępnione będą dla ruchu 2 pasy w kierunku Pruszcza Gdańskiego i 1 w kierunku Gdańska. Natomiast

w godzinach 18:00 – 13:00 udostępnione zostaną 2 pasy w kierunku Gdańska i jeden w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

PIESI

Ruch pieszy będzie się odbywał jak dotychczas.

AUTOBUSY

Przystanek autobusowy przy ul. Toruńskiej zostanie przesunięty w stronę Pruszcza Gdańskiego i usytuowany na BUS pasie tuż przed skrzyżowaniem z ul. Zaroślak.

Rozpoczęta wiosną 2018 roku budowa Wiaduktu Biskupia Górka opiewa na kwotę ponad 143 mln zł. Miasto Gdańsk na ten cel otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

w wysokości 85%. Prace związane z budową nowego obiektu zakończą się w IV kw. 2020 r.

