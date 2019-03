Utrudnienia drogowe na ul. Toruńskiej i Niepołomickiej w Gdańsku - marzec 2019

Utrudnienia drogowe na ul. Toruńskiej w Gdańsku

Piątkowe zmiany na ul. Toruńskiej (od godz. 17) polegać będą na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od mostu nad Motławą do ul. Rzeźnickiej. W ramach wprowadzanej organizacji zostanie zamknięty wylot ul. Żabi Kruk od strony Olszynki. Dojazd do ul. Żabi Kruk będzie możliwy od strony ul. Toruńskiej przez ul. Rzeźnicką i łącznik - ul. Wilczą. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do poniedziałku (11.03), do godziny 6 rano.

Utrudnienia drogowe na ul. Niepołomickiej w Gdańsku

W poniedziałek także rozpocznie się remont ul. Niepołomickiej na odcinku od ul. Przebiśniegowej do Kampinoskiej. Utrudnienia w ruchu polegać będą na wprowadzeniu na tym fragmencie ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Starogardzkiej. W przeciwną stronę obowiązywał będzie objazd, który wyznaczony został ul. Srebrną i Kampinoską (os. Moje Marzenie). Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około 1,5 miesiąca.

Poza wymianą nawierzchni zakres robót na ul. Niepołomickiej obejmować będzie także remont skrzyżowania z ulicą Przebiśniegową, zagospodarowanie zieleni, remont chodnika przylegającego do drogi z zachowaniem jego szerokości i regulację skarp. Wykonawcą robót jest firma Aspergo. Prace na 250-metrowym odcinku potrwają do końca lipca 2019 roku. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln złotych.

