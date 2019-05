Utrudnienia drogowe w Gdańsku. Prace nocne na odcinku ul. Myśliwskiej potrwają do końca lipca 2019 r.

Od piątku, 31 maja na 100-metrowym odcinku ul. Myśliwskiej (od skrzyżowania z ul. Wołkowyską do wysokości przystanku autobusowego w pobliżu skrzyżowania z ul. Powstania Kościuszkowskiego) obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Z uwagi na charakter prowadzonych prac, zmiany będą obowiązywały w weekendy, natomiast w dni powszednie w porze nocnej w godz. 21-5. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie co najmniej do końca lipca 2019 r.