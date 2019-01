Utrudnienia na ul. Wita Stwosza. We wtorek, 30 października, zamknięty będzie odcinek od ul. Bażyńskiego do skrzyżowania z ul. Tetmajera

We wtorek, 30 października układana będzie warstwa ścieralna na ul. Wita Stwosza na jezdni w stronę Oliwy, na odcinku od ul. Bażyńskiego do skrzyżowania z ul. Tetmajera. W związku z pracami, we wtorek 30.10, od godz. 15.00 do ok. 1.00 w nocy, odcinek ten będzie zamknięty.