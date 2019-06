Uwaga kierowcy! Kolejne zmiany na ul. Jabłoniowej [INFOGRAFIKA]

Na 100-metrowym odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską (wjazd na nową nitkę) do wysokości Zbiornika Jabłoniowa ruch pojazdów zostanie przełożony na jezdnię tymczasową, ułożoną obok istniejącej drogi. Zmiana nie spowoduje utrudnień w ruchu. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała co najmniej do końca września.

Zmiana związana jest z rozpoczęciem kolejnego etapu prac na ul. Jabłoniowej w ramach budowy linii tramwajowej Nowa Bulońska Północna.