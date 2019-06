Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty. Spółka PGE ostrzega przed oszustami nie po raz pierwszy

Przed fałszywymi e-mailami wzywającymi do uregulowania rzekomych zaległości spółka PGE ostrzega już nie po raz pierwszy 123rf

Polska Grupa Energetyczna ostrzega przed oszustami, podszywającymi się pod pracowników spółki i rozsyłającymi fałszywe e-maile wzywające do zapłaty. Wiadomości o tej treści trafiają zarówno do klientów indywidualnych, jak i do samorządów, firm i instytucji. Przedstawiciele PGE apelują o ostrożność.