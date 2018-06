"Na montera", "na wnuczka" czy "na policjanta". Oszuści prześcigają się w tworzeniu nowych scenariuszy, które stosuje w przypadku próby wyłudzenia pieniędzy. Tym razem ofiarą naciągaczy padł 83-letni mieszkaniec Gdańska, który został poproszony o dofinansowanie operacji. Kolejna ofiara - 91-letni senior z Rumi - został okradziony po tym, jak zgodził się na... podwiezienie do domu.

We wtorek, 26 czerwca złodzieje splądrowali mieszkanie seniora, który sam wpuścił sprawców do swojego domu. Zanim jednak do tego doszło, naciągacze użyli aktorskiego fortelu. Najpierw 83-latek został zaczepiony na ulicy przez nieznaną kobietę i poproszony o wskazanie drogi do najbliższego szpitala. Senior wszedł do samochodu, w którym znajdował się towarzysz kobiety i razem udali się do placówki medycznej. Na miejscu złodzieje poprosili poszkodowanego o 1500 zł pożyczki, która miała posłużyć na wykonanie pilnego leczenia operacyjnego.- Pokrzywdzony zgodził się na pożyczkę i pojechał ze sprawcami do swojego mieszkania. Tam oszuści wykorzystali nieuwagę 83-latka, podczas gdy on poszedł do jednego z pokoi po pieniądze „na operację” złodzieje plądrowali szafki w innym pomieszczeniu. Sprawcy, zanim wyszli z mieszkania powiedzieli seniorowi, że wrócą do niego za dwie godziny. Żeby uwiarygodnić swoje słowa, pozostawili seniorowi w zastaw torbę, w której miały być dolary. Po wizycie oszustów 83-latek stwierdził, że oprócz pieniędzy, które im przekazał z szafek zniknęła biżuteria oraz gotówka. Straty oszacowano na blisko 30 tysięcy złotych - poinformowałaPoszkodowany mężczyzna podał rysopis sprawców, którzy cały czas pozostają na wolności. Krępej postury kobieta ma około 40 lat i blond włosy, w trakcie zdarzenia była ubrana w białe spodnie, jasną bluzkę z krótkim rękawem. Natomiast mężczyzna prawdopodobnie był w podobnym wieku. Miał ciemne włosy zaczesane do góry i nosił ciemny ubiór.Do tożsamego wydarzenia (złodzieje posłużyli się podobnym fortelem) doszło tego samego dnia także w Rumi. Być może kradzieży dokonali Ci sami sprawcy. Policja apeluje, aby być czujnym i nie dać się zwodzić naciągaczom.- Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli ktoś, prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, znajomego skonsultujmy swoją decyzję z kimś innym. Pamiętajmy, że oszuści, złodzieje pod różnymi pretekstami chcą wejść do naszych mieszkań. Zanim wpuścimy kogoś do środka, sprawdźmy, z kim naprawdę mamy do czynienia. Przypominamy też o kampanii społecznej gdańskiej Policji i Urzędu Miejskiego w Gdańsku „Seniorze Bądź Ostrożny”, która została zorganizowana w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych . Niezwykle ważne jest przekazywanie wiedzy osobom starszym na temat istniejących zagrożeń, aby mogły świadomie reagować, kiedy znajdą się w podobnej sytuacji - podkreśliłaZ kolei w Rumi sprawcy pod pozorem podwiezienia starszego mężczyzny do domu okradli go w jego mieszkaniu. Kobieta zaczepiła starszego mężczyznę, który szedł chodnikiem i zaproponowała podwiezienie go do jego miejsca zamieszkania. W mieszkaniu nieznajomi poprosili małżeństwo o pożyczenie pieniędzy na leczenie chorego brata oraz o pieniądze w walucie euro. Oszuści zmanipulowali seniorów, ukradli koperty z pieniędzmi i uciekli. Straty oszacowano na ponad sto tysięcy złotych.