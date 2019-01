V Akademickie Targi Pracy. Praca, praktyki, staże - oferty kilkudziesięciu firm z Pomorza

Ideą przewodnią imprezy jest przede wszystkim umożliwienie szukającym pracy studentom i absolwentom bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy czy praktyk, możliwość dotarcia do przedstawicieli firm i poznania ich potrzeb oraz oczekiwań rekrutacyjnych.

- Zależy nam na zapewnieniu studentom bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. W ramach Akademickich Targów Pracy Trójmiasto swoje stoiska będzie miało kilkadziesiąt firm z Pomorza, m.in. Lotos, Grupa GPEC, Ergo Hestia, WNS, Flextronics, PWC, PBS czy IKEA - wylicza Aleksandra Stenke, kierownik biura karier Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie co roku przyciąga rzesze studentów i absolwentów zainteresowanych znalezieniem zatrudnienia oraz tych, którzy chcą zasięgnąć informacji na temat najnowszych trendów panujących na rynku pracy.

- Zachęcamy do udziału w Akademickich Targach Pracy Trójmiasto zarówno absolwentów uczelni, jak i studentów i to nie tylko tych z ostatnich lat - mówi Aleksandra Stenke.

- Aby mieć dobrą pracę, trzeba zacząć działać już na pierwszym roku. Nie chodzi o to, by od razu pracować w wymarzonym zawodzie, ale by być aktywnie studiującym, zbierać różne doświadczenia, odbywać staże, praktyki, angażować się w wolontariat - dodaje.

Jak cię widzą, tak ci płacą

Gościem specjalnym będzie Łukasz Dusza z Time for design, który o godz. 11 wygłosi wykład pt. „Jak cię widzą, tak ci płacą – wizerunek, a sukces zawodowy”. Łukasz Dusza od ponad 4 lat zawodowo zajmuje się doradztwem wizerunkowym.

Przez cały dzień targów w godz. 9-16 będą dostępne strefy: Strefa CV, gdzie konsultacji udzielą specjaliści m.in. z Gdańskiego Urzędu Pracy, Strefa Take a photo, gdzie będzie można wykonać profesjonalne fotografie do dokumentów aplikacyjnych oraz Strefa Relax.

Podczas targów studenci i absolwenci będą mogli doszlifować swoje CV pod okiem specjalistów z Gdańskiego Urzędu Pracy oraz z Grupy Pracuj.pl, a także zaplanować swoją ścieżkę zawodową umawiając się na indywidualne spotkanie z pracownikiem biura karier.

- W dzisiejszych czasach trzeba studiować aktywnie. Puste CV na ostatnim roku studiów i „tylko” dyplom to obecnie za mało - uważa Aleksandra Stenke, kierownik biura karier Uniwersytetu Gdańskiego.

W czasie targów odbędą się liczne konkursy. Organizatorzy gwarantują atrakcyjne nagrody.

Co ważne, podczas Akademickich Targów Pracy Trójmiasto 2018 będzie też można pomóc innym i oddać krew w podstawionym „Krwiobusie”.



Miejsce i data

Akademickie Targi Pracy odbędą się 23 października 2018 (wtorek), w godzinach 9-16 na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Jana Bażyńskiego 4). Wstęp bezpłatny.

