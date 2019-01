V Akademickie Targi Pracy Trójmiasto na Uniwersytecie Gdańskim. Oferty pracy w Polsce i w... Australii [zdjęcia]

Akademickie Targi Pracy odbyły się we wtorek 23 października 2018 na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie na Wydziale Nauk Społecznych.

- Jestem studentką trzeciego roku Uniwersytetu Gdańskiego. Na razie tylko się rozglądam się, żeby się zorientować, jakie są oczekiwania pracodawców – powiedziała nam Karolina Truchan.

Wśród gości tego wydarzenia pojawili się też żacy z innych uczelni.

- Jestem zainteresowana pracą związaną z bezpieczeństwem narodowym, ponieważ uczę się na Akademii Marynarki Wojennej – mówi Klaudia, studentka AMW.

Właśnie na zapewnienie studentom możliwości rozmowy z przyszłymi pracodawcami organizatorzy kładli największy nacisk.

- Zależy nam na zapewnieniu studentom bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. Aby mieć dobrą pracę, trzeba zacząć działać już na pierwszym roku. Nie chodzi o to, by od razu pracować w wymarzonym zawodzie, ale by być aktywnie studiującym, zbierać różne doświadczenia, odbywać staże, praktyki, angażować się w wolontariat – mówi Aleksandra Stenke, kierownik biura karier Uniwersytetu Gdańskiego.

Aby mieć dobrą pracę, trzeba zacząć działać już na pierwszym roku. Nie chodzi o to, by od razu pracować w wymarzonym zawodzie, ale by być aktywnie studiującym, zbierać różne doświadczenia, odbywać staże, praktyki, angażować się w wolontariat.

Duże kolejki ustawiały się do stoiska, gdzie pod okiem specjalistów z Gdańskiego Urzędu Pracy oraz z Grupy Pracuj.pl można było m.in. doszlifować swoje CV.

- Pomagamy umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego można między innymi skonsultować swoje CV, wykonać szereg testów. Jesteśmy w stanie pomóc w zaplanowaniu ścieżki kariery – powiedziała Katarzyna Stasiewicz, doradca zawodowy z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Jedną z najbardziej egzotycznych ofert tych targów była możliwość studiowania i pracowania w Australii.

- Polecamy studentom, żeby nie brali urlopu dziekańskiego na czas wyjazdu, tylko skończyli studia licencjackie czy magisterskie, ponieważ z kraju takiego jak Australia ciężko jest wrócić. Wiele osób przedłuża pobyt tam – mówi nam Magdalena Stefaniak z firmy Australia Study Educational Services.

Gościem specjalnym V Akademickich Targów Pracy Trójmiasto był Łukasz Dusza z Time for design, który wygłosił wykład pt. „Jak cię widzą, tak ci płacą – wizerunek, a sukces zawodowy”.

Na wielu stoiskach można też było zapoznać się z ofertami dotyczącymi pomagania innym. I tak Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku miało do zaproponowania wiele dziedzin, w których można się wykazać, m.in. pomoc przy zbliżającym się meczu piłkarskim reprezentacji Polski z drużyną z Czech, który odbędzie się w Gdańsku 15 listopada br.

Jak co roku w organizację wydarzenia zaangażowały się Biura Karier największych uczelni wyższych na Pomorzu: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Zobacz też: Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości 2018 w Gdyni