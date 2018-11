Varius Manx i Kasia Stankiewicz w Gdańsku. Zespół wystąpi w czwartek 8 listopada 2018 w Starym Maneżu. Mamy płyty dla Czytelników!

Varius Manx spotkał się ponownie z Kasią Stankiewicz przy okazji swojego 25-lecia.

Trasa została ogłoszona w kilka dni po wydaniu nowego albumu "Ent" oraz pięknej, lirycznej ballady zatytułowanej "Mgła nad Warszawą" wybranej na singiel. Koncerty Varius Manx i Kasi Stankiewicz są zaplanowane jako jedyne w swoim rodzaju muzyczno-multimedialne wydarzenia, które będą wielką gratką nie tylko dla fanów grupy, ale także publiczności ceniącej sobie atrakcyjne scenicznie widowiska.

Występy Varius Manx i Kasi Stankiewicz będą wyjątkowe nie tylko z powodu premiery płyty. Zespół wraz z wokalistką pragnie przenieść widzów do swojego wyjątkowego, baśniowego świata przy pomocy wideo-rysunkowych wizualizacji wyświetlanych na aż trzech ekranach otaczających zespół. Muzycy zabiorą słuchaczy w podróż do świata natury, a wszechobecne projekcje niemal namacalnie przeniosą koncert do lasu lub w dalekie góry. Założenie jest jedno: ma być pięknie, nastrojowo i niepowtarzalnie. Gościnnie z zespołem wystąpi żeński kwartet smyczkowy Classic Sisters. W programie będzie dużo nowości, a wśród nich kolejny singiel "Kot bez ogona".

Varius Manx i Kasia Stankiewicz: 8 listopada, godz. 19. Stary Maneż, ul. Słowackiego 23. Bilety: 69-89 zł.

Konkurs. Wygraj płytę "Ent" Varius Manx i Kasi Stankiewicz

Dla naszych Czytelników mamy do rozlosowania 5 płyt "Ent" Varius Manx i Kasi Stankiewicz. Rozdamy je pięciu pierwszym osobom, które do godz. 13 w czwartek 8.11.2018 wyślą prawidłową odpowiedz na pytanie: W którym roku powstał zespół Varius Manx?

Odpowiedzi należy wysłać na adres: k.kujawa@prasa.gda.pl

Zobacz też: Kasia Stankiewicz o płycie "Ent":