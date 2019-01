VII Forum Pomorskiej Edukacji w gdyńskim Teatrze Muzycznym. Małgorzata Klasa Nauczycielem Pomorza 2018!

W piątek, 19 października w gdyńskim Teatrze Muzycznym zorganizowano siódmą edycję Forum Pomorskiej Edukacji. Wydarzenie jest organizowane co roku przez marszałka województwa pomorskiego i jest okazją do rozstrzygnięcia plebiscytu na Nauczyciela Pomorza, a także dyskusji na temat pomorskiej oświaty. [przycisk_galeria]

- Jest to święto edukacji pomorskiej, ale także wielopokoleniowe obchody. W wydarzeniu biorą udział, uczniowie, nauczyciele, a także seniorzy - przyznała Ewa Furche, wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

W tym roku tę statuetkę Nauczyciela Pomorza i bon o wartości 6 tys. zł odebrała Małgorzata Klasa, która na co dzień pracuje w w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Laureatka naucza rachunkowości finansowej. Pani Małgorzata została doceniona za niezwykłe zaangażowanie oraz wszechstronne przekazywanie wiedzy swoim uczniom.

- Zawsze powtarzam młodzieży: korzenie nauki są gorzkie, ale owoce słodkie. Jeśli się nad tym głębiej zastanowicie, to zrozumiecie, może dopiero po zdanej maturze, może podczas studiów czy w wymarzonej pracy. Dzisiaj nie byłoby tego wyróżnienia gdyby nie ta młodzież, bo przecież moje sukcesy to także ich sukcesy. W tej pracy bardzo wspomaga mnie atmosfera, którą pielęgnuje pani dyrektor. Jesteśmy dużą szkołą, uczy się tutaj około 800 osób i mamy całą gamę przedmiotów zawodowych. Ciężko jest osiągnąć autorytet w czasach, w których liczy się pieniądz. Nie jest to rok czy nawet cztery lata pracy, a wieloletnie osiągnięcia młodzieży na egzaminach - powiedziała Małgorzata Klasa, zaraz po tym jak odebrała nagrodę z rąk Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego.

Wyróżnienia otrzymał także Mirosław Brozis z I LO w Słupsku, Ewelina Kujawska z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kmiecinie, Marlena Modrzejewska-Trocha z Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie oraz Jan Wilkanowski ze szkoły w Sztutowie.

Tegoroczna edycja forum wpisywała się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na scenie pojawiła się Elżbieta Tatarkiewicz-Skrzyńska, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, która opowiedziała o swoim życiu, a także zwróciła uwagę na różne aspekty patriotyzmu

- Myślę, że nawet w moim wieku mogę uzewnętrzniać i realizować patriotyzm. Biorę udział we wszystkich uroczystościach okolicznościowych. Każdego roku jeżdżę do Warszawy, aby uczcić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Kiedy pytają mnie znajomi dlaczego co roku jestem w tej upalnej Warszawie. Odpowiadam, że jadę hołd zmarłym powstańcom i aby zobaczyć się z żywymi - przyznała 94-letnia bohaterka II wojny światowej.

Scenę opanowały także dzieci i młodzież ze wsi Tuchlino. Wraz z z nauczycielką Ireną Warmowską stworzyły przedstawienie historyczne, dające świadectwo trudnej historii szkolnictwa na terenie Kaszub. Młodzież od wielu lat jest zaangażowana w pracę na rzecz odkrywania śladów dawnej społeczności polskiej zamieszkującej te tereny. Wielką postacią uczestniczącą aktywnie w życiu polonijnym był Józef Skorowski, były dyrektor szkoły we wsi Tuchlino, który został stracony w Katyniu. Uczniowie przedstawicieli życiorys tego wielkiego patrioty.

W kolejnej części uroczystości nagrodzono laureatów projektu „Pomorskie Drogi do Niepodległej”. Konkurs zakładał przygotowanie prezentacji multimedialnej o charakterze patriotyczno - historycznym, która opisywałaby dokonania bohaterów walki o niepodległość.

Całą galę poprowadził Przemysław Staroń, zwycięzca konkursu na „Nauczyciela Roku", organizowanego przez czasopismo „Głos Nauczycielski”.

Po zakończeniu oficjalnej gali nauczyciele i uczniowie mieli możliwość zobaczenia spektaklu „Lalka” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka.

