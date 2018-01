Celem VIII Charytatywnego Balu z Sercem będzie pomoc w pozyskaniu środków na działalność Hospicjum im. ks. Dutkiewicza.

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Już w sobotę 20 stycznia wieczorem wodbędzie się wyjątkowy bal - VIII Charytatywny Balem z Sercem. Impreza stała się nieodłącznym elementem gdańskiego karnawału i kultury filantropii, łącząc zabawę z myślą o innych. W balu tradycyjnie wezmą udział przedstawiciele biznesu, nauki, kultury, sportu i mediów.Patronat nad balem objęła, ambasador Republiki Malty w Polsce. Dlatego też hasło tegorocznego balu brzmi: Malta is more!- Impreza ma pomóc w pozyskaniu środków na działalność, które opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi w ostatnim okresie ich życia. Służy temu m.in. licytacja przedmiotów przekazanych przez darczyńców, choćby piłki z podpisem Neymara, książki z autografem Chucka Norrisa czy dwóch biletów na koncert Eda Sheerana na Stadionie Narodowym w Warszawie - tłumaczyBal nawiązuje również do prowadzonej przez, której celem jest zwrócenie uwagi na sytuację i potrzeby osób opiekujących się chorymi i niesamodzielnymi bliskimi.W ubiegłym roku dzięki temu wydarzeniu charytatywnemu zebrano około 180 tys. zł. Zebrana wtedy kwota pozwoliła sfinansować miesiąc opieki nad 60 pacjentami Hospicjum im. ks. Dutkiewicza. Hospicjum służy chorym, przede wszystkim onkologicznym, w ostatnim okresie życia, bez względu na ich wyznanie i system wartości. Misją Hospicjum jest otaczanie troskliwą opieką każdego pacjenta wraz z jego rodziną oraz towarzyszenie im w godnym przeżywaniu niezwykle trudnego okresu schyłku życia i żałoby po stracie najbliższych. Celem opieki hospicyjnej jest niesienie ulgi w cierpieniu, zarówno fizycznym, emocjonalnym, duchowym, jak i socjalnym.Hospicjum prowadzone jest przez, której działania charytatywne m.in. mają na celu uzupełnienie deficytu budżetowego i zebranie środków niezbędnych do udzielenia opieki wszystkim osobom zgłaszającym się do placówki. Do największych wydarzeń organizowanych przez Fundację należą coroczne: „Pola Nadziei”, koncerty z cyklu „Głosy dla Hospicjów”, kampanie społeczne „Hospicjum to też Życie!”, a także właśnie „Bal z Sercem”.