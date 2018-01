W związku z reformą oświaty stopniowo wygaszane są gimnazja, dlatego sieć szkół w Gdańsku musiała ulec zmianie. Aby sprostać potrzebom nauczycieli i uczniów, miasto zaplanowało na ten rok prace modernizacyjne w 38 podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych.

POLECAMY NA NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

- Gdańskie szkoły do nowego systemu edukacji przystosowywane są etapowo i pierwsze prace mające na celu dostosowanie pomieszczeń rozpoczęły się w 2017 roku. W minionym roku prowadzone były prace w 50 szkołach za łączną kwotę 8,3 milionów złotych. W 43 z nich prace zakończono jeszcze w 2017 roku, natomiast dla 7 szkół zakończenie planowane jest na koniec marca 2018 roku – tłumaczy zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.Na tym nie koniec, bo w tym roku remonty są zaplanowane w 38 kolejnych palcówkach. Ich koszt sięgnie nawet 20 milionów złotych.- W ramach prowadzonych modernizacji realizowane będą prace projektowe i inwestycyjne, związane między innymi z koniecznością zaadaptowania istniejących pomieszczeń na pracownie przedmiotowe, takie jak: pracownia fizyczna, chemiczna, językowa, informatyczna, w szkołach, w których dotychczas pracownie te nie funkcjonowały – tłumaczy Agnieszka Zakrzacka z zespołu ds. komunikacji społecznej w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - W 2018 roku prowadzone będą również remonty poszczególnych pomieszczeń, w tym remonty bieżące sanitariatów, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury szkół do przyjęcia uczniów młodszych roczników.Co roku w budżecie miasta wydatki na edukację stanowią niebagatelną sumę.- W każdej złotówce wydawanej oświatę 60 groszy pochodzi z budżetu centralnego, a aż 40 groszy z budżetu miasta. Niestety taki haracz płacą wszystkie samorządy. Jeżeli dodamy do tego pieniądze na inwestycje i remonty, pochodzące całkowicie od gmin, to mamy pełny obraz tego, że wyzwania rozwoju edukacji spoczywają na barkach samorządów – podkreśla Piotr Kowalczuk. - Rząd centralny chce decydować, natomiast płatnikami są samorządy. My traktujemy wydatki na oświatę jako inwestycję, mamy przemyślane strategie jej rozwoju.