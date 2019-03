W Centrum Medycyny Nieinwazyjnej powstanie specjalna „ Strefa Rodzica” w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Klinika Neonatologii UCK została przeniesiona ze szpitala przy ul. Klinicznej do nowego skrzydła szpitalnego, którego głównym wykonawcą jest firma Budimex. Zbliżamy się do finału prac w gdańskim UCK. Postanowiliśmy na zakończenie realizacji kontraktu przekazać prezent dla małych pacjentów i ich rodzin. Strefa Rodzica to dodatkowe wsparcie dla szpitala w stworzeniu komfortowych warunków pobytu dla dzieci i ich opiekunów - wyjaśnia Katarzyna Wójcik, ekspert ds. Komunikacji Budimex SA.

W Klinice Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (45 łóżek) przebywają noworodki, w tym wcześniaki i dzieci wymagające specjalistycznej opieki.

Rodzice chorych dzieci powinni mieć możliwość przebywania z maluchami przez całą dobę. Mamy, będące w okresie połogu, nierzadko same potrzebują opieki medycznej i psychologicznej. Dlatego tak ważna jest komfortowa przestrzeń, która pozwoli mamom na kontakt z rodziną, przebywanie z dzieckiem poza szpitalną salą i pomoże w przejściu przez chorobę nowonarodzonego dziecka.

Otwarcie pierwszej w tym roku Strefy Rodzica zostało zaplanowane na początek kwietnia bieżącego roku. Tradycyjnie już, w ostatnim etapie remontu, będą uczestniczyć wolontariusze Budimeksu, którzy pomogą w wykończeniu pomieszczenia.

Stworzenie rodzicom chorych dzieci bardziej komfortowych warunków do przebywania ze swoimi pociechami w szpitalu, a tym samym poprawa samopoczucia dzieci i ułatwienie im szybszego powrotu do zdrowia to główny cel programu społecznego „Strefa Rodzica” realizowanego przez Budimex SA od 6 lat. W ramach programu na oddziałach dziecięcych polskich szpitali wydzielane są specjalne strefy dla rodziców. W zależności od potrzeb i warunków panujących w poszczególnych placówkach może to być zaaranżowanie nieużywanego pomieszczenia lub fragmentu korytarza, wyposażenie szpitala w odpowiednią ilość składanych łóżek lub urządzeń sanitarnych, czy zorganizowanie miejsca do wypoczynku i zabawy z dziećmi.

Główne założenia programu Strefa Rodzica to: zapewnienie chorym dzieciom przebywającym w szpitalu jak najdłuższego kontaktu z rodzicami, zmniejszenie stresu spowodowanego izolacją i brakiem kontaktu z rodzicem, nagłośnienie problemu, jakim jest ograniczony kontakt rodziców z dziećmi na oddziałach pediatrycznych oraz realne skrócenie czasu pobytu dzieci w szpitalach. Honorowi ambasadorami programu jest aktorka Agnieszka Grochowska oraz Dariusz Wardziak znany jako Darek Stolarz w programach tv.