W Gdańsku może powstać pierwszy Senat Obywatelski

Pomysł powołania w Gdańsku Senatu Obywatelskiego wyszedł od prezydenta Pawła Adamowicza. Z powodu jego tragicznej śmierci na razie nie udało się go sfinalizować, ale koncepcja jest już gotowa i czeka na wdrożenie przez nowego prezydenta miasta. Jej opracowaniem - na prośbę Adamowicza - zajął się dr Marcin Gerwin, politolog, który współpracował już z gdańskim samorządem przy tworzeniu Panelu Obywatelskiego.

- Paweł Adamowicz zaskoczył mnie pomysłem, by przyglądać się temu, jak realizowany jest jego program wyborczy - wyjaśnia Gerwin. - To wyszło od niego. Sama propozycja utworzenia Senatu Obywatelskiego to natomiast sposób na usprawnienie funkcjonowania paneli obywatelskich w Gdańsku. Celem jest między innymi to, aby lepiej szło wdrażanie ich rekomendacji. To byłby bardzo duży krok w podnoszeniu jakości demokracji. Gdańsk już jest zresztą postrzegany jako jeden z liderów na świecie w tej kwestii.

Na razie taka forma kontroli władzy przez mieszkańców funkcjonuje tylko w Madrycie - mówi Marcin Gerwin, autor założeń gdańskiego Senatu Obywatelskiego

Zgodnie z projektem w skład Senatu Gdańskiego wchodziliby uczestnicy dotychczasowych paneli obywatelskich. Panele funkcjonują w Gdańsku od kilku lat - do zajęcia się danym tematem zaprasza się losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę mieszkańców. Paneliści zapoznają się ze stanowiskami urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, mieszkańców, ekspertów, których mogą sami powoływać. Dotychczas paneliści mierzyli się m.in. z problemem jakości powietrza w Gdańsku czy przygotowaniem miasta do skutków ulewnych deszczów

Osobny nabór miałby być też przeprowadzany wśród pozostałych mieszkańców.

Rolą senatu byłoby m.in. weryfikowanie realizacji programu wyborczego prezydenta miasta na podstawie corocznej deklaracji prezydenta o planowanych na dany rok działaniach - do 30 najważniejszych punktów, weryfikowanie celów planowanych do zrealizowania w danym roku - zgodności z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców, monitorowanie wdrażania rekomendacji paneli obywatelskich.

- Punktem wyjścia jest tu założenie, że najbardziej właściwą grupą osób do oceniania tego, jak realizowany jest program wyborczy prezydenta, są sami gdańszczanie i gdańszczanki - podkreśla dr Gerwin.

W skład Senatu Obywatelskiego wchodziłoby w sumie 60 osób. Dwa razy w roku zmieniałoby się 20 osób, co - zgodnie z zamysłem - miałoby zapewnić ciągłość funkcjonowania senatu oraz możliwość regularnego dołączania do niego nowych osób.

Obywatelscy senatorzy mieliby otrzymywać wynagrodzenie - 250 zł brutto za udział w spotkaniu. W sumie roczny koszt organizacji Senatu Obywatelskiego dla miasta miałby wynosić ok. 78 tys. zł.

- Gdyby udało się wprowadzić Senat Obywatelski, byłaby to naprawdę duża rzecz. Gdańsk byłby drugim, po Madrycie, miastem na świecie, które to zrobiło - wskazuje dr Marcin Gerwin.



Projekt jest już złożony w gdańskim magistracie.

- Rzeczywiście, prace nad projektem zostały zainicjowane kilkanaście tygodni temu przez śp. prezydenta Pawła Adamowicza. Z oczywistych przyczyn prace nad nim zostały wstrzymane. Obecnie jest zbyt wcześnie, by mówić, w jakim kierunku dalej potoczą się losy tego projektu - przed nami wybory na prezydenta Gdańska - mówi Dariusz Wołodźko z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.