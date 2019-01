W Gdańsku powstanie centrum wspierające osoby opiekujące się swoimi bliskimi

Centrum Opieki Wyręczającej ma zapewnić dzienną opiekę osobie niesamodzielnej, np. ciężko chorej, co ma umożliwić opiekunom rodzinnym np. odpoczynek, podjęcie pracy zawodowej lub załatwienie codziennych spraw. Zakłada się, że będzie możliwe pozostawienie podopiecznego na dzień, dwa tygodnie lub 30 dni w przypadku np. rekonwalescencji.

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz przekazał w środę, 24 października, Fundacji Hospicyjnej list intencyjny dotyczący darowania terenu pod budowę nowej placówki opiekuńczej. List stanowi o przygotowaniu nieruchomości komunalnej do przekazania na 50 lat prawa użytkowania nieruchomości na rzecz Fundacji Hospicyjnej. Umowa notarialna będzie podpisana po uporządkowaniu spraw formalno-prawnych związanych z darowizną. Prezydent podkreślił, że „wszędzie tam, gdzie lokalne społeczności czy organizacje mogą realizować przedsięwzięcia na rzecz dobra publicznego, to państwo bądź samorząd powinny je wspierać”.

Planowane centrum powstanie na działce o powierzchni ponad 3 tys. m kw. w odległości kilkuset metrów od hospicjum. Miasto ma w miarę możliwości finansowo-prawnych wspierać działalność nowej placówki.

Prezes Fundacji Hospicyjnej Anna Janowicz wyjaśniła, że Centrum będzie zapewniać wsparcie dla osób, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi, niepełnosprawnymi, niedołężnymi, ciężko chorymi, wymagającymi codziennej, stałej opieki. - Po kilku latach, miesiącach takiej opieki nadchodzi taki moment, kiedy opiekunowie mówią, że nie mają już siły i to co możemy zrobić, to zapewnić takie miejsce, w którym na jeden dzień czy na kilkanaście dni ten podopieczny będzie mógł otrzymać profesjonalną opiekę a w tym czasie dotychczasowy opiekun będzie mógł odpocząć” – tłumaczyła Janowicz.

Szacuje się, że budowa centrum pochłonie łącznie około 20 mln. zł. Fundacja Hospicyjna już teraz poszukuje źródeł finansowania inwestycji. Zaprasza również do indywidualnych wpłat wszystkich chętnych darczyńców. Wpłaty można kierować na nr konta: 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001 z dopiskiem: Centrum Opieki Wyręczającej.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!