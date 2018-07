Dumą nowego hotelu Radisson w Gdańsku ma być największe na Pomorzu, składające się z 9 sal centrum bankietowo-konferencyjne, które pomieści ok. 900 osób. Oddany do użytku ma on zostać jeszcze w tym roku.

Inwestor Deo Plazy podpisał umowę z międzynarodowym potentatem hotelowym Radissone umowę na okres 20 lat.



- Wierzymy, że współpraca z tak doświadczonym operatorem zapewni międzynarodową skalę usług hotelowych, konferencyjnych i eventowych. – mówi Zbigniew Nowak, inwestor Deo Plazy. Podjęliśmy decyzję o powierzeniu zarządzania hotelem firmie, która świadczy usługi na światowym poziomie w najbardziej prestiżowych lokalizacjach całego świata. Dzięki połączeniu olbrzymiego potencjału miejsca oraz wybranego operatora, przygotowywany hotel stanie się rozpoznawalnym na świecie centrum konferencyjnym, które przyciągnie do Gdańska ludzi międzynarodowego biznesu.



We wrześniu, w związku z ogłoszeniem współpracy, Radisson planuje kampanię promocyjną inwestycji, co pozwoli wypromować hotel, jako centrum konferencyjne na arenie międzynarodowej.



Deo Plaza, to inwestycja, która po blisko 70 latach od zakończenia II Wojny Światowej zakończy trudny okres rewitalizacji najbardziej reprezentacyjnej działki, położonej na północnym cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku, a więc bezpośrednio przy gdańskim Żurawiu i całym Długim Pobrzeżu. To nieruchomość z najdłuższą linią brzegową w tej części miasta.



Kompleks składać się będzie z hotelu o standardzie 4**** z 350 pokojami, części usługowej obejmującej kawiarnie i restauracje wzdłuż nowo utworzonego nabrzeża Motławy, a także części apartamentowej ze 120 lokalami.



W obiekcie dostępne będzie centrum rekreacji z basenem oraz SPA. Pod budynkiem zaprojektowano dwupoziomową halę garażową obejmującą 220 miejsc postojowych. Kompleks składać się będzie z dwóch części: Budynku A – części hotelowej, w którym znajdą się siedem kondygnacji oraz budynku B – części apartamentowej, w którym będzie osiem kondygnacji.





Peryskop- 25.07.2018







