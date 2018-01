Masz zdjęcie do tego tematu?

Projekt pod taką nazwą władze miasta złożą w najbliższym czasie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Kompleks sześciu pełnowymiarowych boisk miałby powstać w Letnicy, niedaleko stadionu Energa Gdańsk.

- Projekt pod nazwą "Narodowe Centrum Szkoleniowo-Treningowe Piłki Nożnej w Gdańsku" zostanie zgłoszony do Ministerstwa Sportu i Turystyki, tak by został ujęty w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Program ten (czyli możliwość składania aplikacji) ma zostać ogłoszona na początku lutego. Kolejne kroki będziemy podejmować po ogłoszeniu wyników - informuje Olimpia Schneider z biura prasowego gdańskiego magistratu.Władze stolicy Pomorza przy tworzeniu aplikacji chcą czerpać z doświadczeń innych dużych miast, m.in. Szczecina czy Warszawy, które wcześniej zgłosiły podobne projekty.W Gdańsku wciąż rozwija się sieć klubów piłkarskich, ale szczególnie te mniejsze z nich nie mają własnej infrastruktury. Kompleks w Letnicy miałby powstać w rejonie ulic Starowiejskiej, Stalowej i Szklana Huta. Oprócz boisk młodzi adepci futbolu mieliby do dyspozycji kilkanaście szatni, czy salę odnowy biologicznej.- Chcielibyśmy aby powstało sześć boisk - trzy trawiaste i trzy ze sztuczną nawierzchnią. Jeśli starczyłoby środków być może jedno z nich byłoby zadaszone. Chęć współpracy w tym przedsięwzięciu zgłosił już Pomorski Związek Piłki Nożnej.Miasto zabezpieczyło 660 tys. zł na zaprojektowanie kompleksu, w rezerwie jest też 10 mln zł na jego budowę. Bez uzyskania dofinansowania z Ministerstwa będzie jednak bardzo trudno zrealizować ten projekt, dlatego kluczowe jest dobre przygotowanie wniosku - mówi Andrzej Kowalczys, miejski radny, członek Komisji Edukacji oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.