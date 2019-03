W Gdańsku świętowano imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego [zdjęcia]

Jak tłumaczą organizatorzy, obchody imienin marszałka Piłsudskiego odbywają się w Gdańsku każdego roku nie tylko po to, by uczcić imię pierwszego marszałka Polski, ale także, by docenić jego wkład w odzyskanie niepodległości w 1918 roku i jej obronę w 1920 roku.

- Imieniny to zwyczaj świątecznego obchodzenia dnia świętego patrona z chrześcijańskiego kalendarza. Zwyczaj ten jest szczególnie popularny w Polsce. W czasach dawniejszych jedyny obchodzony przez wszystkich ochrzczonych. Imieniny osób znanych i znacznych często obchodzono bardzo uroczyście i hucznie. W przypadku marszałka Józefa Piłsudskiego urosły niemal do święta państwowego. Już w czasie uwięzienia w twierdzy magdeburskiej otrzymywał listy z życzeniami, a do legendy przeszło wydarzenie w marcu 1931 roku na Maderze, kiedy to marszałek otrzymał ponad milion kartek z życzeniami - mówią organizatorzy wtorkowych uroczystości, członkowie gdańskiego okręgu Związku Piłsudczyków RP.