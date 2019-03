W Gdańsku uczczono Dzień Jedności Kaszubów. Obchody odbyły się pod pomnikiem Świętopełka Wielkiego

- Spotykamy się tu dziś z okazji rocznicy pojawienia się najstarszej, pisemnej wzmianki o Kaszubach. Pierwszy raz w dokumentach nazwę naszego regionu Kaszuby zapisano w bulli papieża Grzegorza IX i było to 781 lat temu. Dokładnie 19 marca 1238 roku. W bulli tej książę szczeciński został zatytułowany księciem Kaszub. A Kaszubi to Słowianie Zachodni. Od VI wieku naszej ery zamieszkiwali na południowym brzegu Morza Bałtyckiego. Historyczny kraj Kaszubów rozciągał się od dolnej Wisły po dolną Odrę. Przez stulecia głównymi ośrodkami władzy na tym terenie były dwa miasta: Gdańsk i Szczecin. Dzisiaj jedynie Gdańsk leży na kaszubskim obszarze etnicznym i to Gdańsk pełni funkcję centrum administracyjnego dla całych Kaszub. Od wieków jest też Gdańsk dla Kaszubów głównym ośrodkiem gospodarczym – mówił w trakcie uroczystości Wojciech Józef Konkel, członek zarządu oddziału gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. - Rok temu, o tej samej porze, w tym samym miejscu, był z nami prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, członek oddziału gdańskiego Zrzeszenia Kaszubko-Pomorskiego. Prezydent wspierał nas i materialnie, i duchowo. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pierwszy raz w dokumentach nazwę naszego regionu Kaszuby zapisano w bulli papieża Grzegorza IX i było to 781 lat temu. Dokładnie 19 marca 1238 roku. W bulli tej książę szczeciński został zatytułowany księciem Kaszub. A Kaszubi to Słowianie Zachodni.

W uroczystych obchodach pod pomnikiem Świętopełka Wielkiego w Gdańsku wzięły udział dzieci ze szkół z naszego regionu, m.in. ze Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa, ale też z placówek z Pruszcza Gdańskiego, Kolbud czy Pszczółek. Miały przy sobie flagi kaszubskie, czarno-żółte kotyliony i transparenty.

- Dzisiejsza uroczystość upamiętnia pierwszą wzmiankę o Kaszubach w bulli papieskiej, pochodzącej z czasów panowania Świętopełka Wielkiego na Pomorzu. Świętopełk II, książę z dynastii Sobiesławiców, najstarszy syn Mściwoja I żył w XIII wieku. Po śmierci ojca otrzymał godność namiestnika Pomorza Gdańskiego. Brał udział w wyprawach przeciwko Prusom, przyłączył do Pomorza Gdańskiego ziemię słupską, po przedwczesnej śmierci Leszka Białego – księcia wielkopolskiego, dążył do usamodzielnienia Pomorza Gdańskiego. Świętopełk tytułował się od tego czasu księciem. W 1231 roku uzyskał dla swojej rodziny i księstwa protekcję papieską. Wspierał chrystianizację Pomorza, również Prus, uczestniczył w zwycięskich walkach z Krzyżakami. Dzięki swoim wyjątkowym zdolnościom potrafił osiągnąć i obronić niezawisłość Pomorza Gdańskiego oraz przyczynić się do wzrostu jego znaczenia i do jego rozwoju. Nowożytni działacze kaszubscy nadali mu przydomek Wielki – relacjonował w czasie Dnia Jedności Kaszubów Grzegorz Jaszewski, prezes oddziału gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.