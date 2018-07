Policjanci z gdańskiej komendy zatrzymali w nocy dwóch mężczyzn, którzy kopali w zaparkowane w Gdańsku Wrzeszczu samochody. Sprawcy zniszczyli lusterka i drzwi w co najmniej 12 autach. Teraz grozi im do 5 lat więzienia, sąd może orzec również naprawienie wyrządzonych szkód.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Policjanci dziś w nocy z wtorku na środę (3-4.07.2018) o godz. 2.00 odebrali zgłoszenie o tym, że na ul. Klonowicza we Wrzeszczu dwóch młodych mężczyzn kopie w zaparkowane samochody. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, a tam od świadka przestępstwa zdobyli informacje dotyczące rysopisu sprawców.Policjanci od razu zaczęli szukać chuliganów, sprawdzali miejsca, w których mogli ukryć się sprawcy m.in. sąsiednie ulice, podwórka, zabudowania i klatki schodowe. To właśnie w jednej z nich po około 30 minutach znaleźli dwóch młodych mężczyzn, którzy odpowiadali rysopisowi wandali.Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Zatrzymany 18- i 21-latek to mieszkańcy Gdańska, w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi, mieli blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu.W czasie poszukiwań sprawców policjanci stwierdzili uszkodzenia w przynajmniej 12 samochodach. Były to wgniecenia w drzwiach i urwane lusterka. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny zniszczonych samochodów. Zostały również zabezpieczone m.in. ślady butów.Funkcjonariusze od rana wykonują czynności z udziałem pokrzywdzonych, w trakcie, których przyjmują kolejne zawiadomienia o uszkodzonych samochodach.Za to przestępstwo do 5 lat pozbawienia wolności, sąd może orzec również naprawienie wyrządzonych szkód.