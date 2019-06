W Gdyni startują mistrzostwa Europy OCR, czyli w biegach z przeszkodami. To będzie wielkie widowisko! ZDJĘCIA

Aby dać radę w takiej rywalizacji, trzeba szybko biegać, pokonywać rowy z wodą i ściany, czołgać się pod drutami kolczastymi, nierzadko też dosłownie utaplać się w błocie. Krótko podsumowując OCR to zabawa tylko dla mocnych zawodniczek i zawodników!

Główną areną gdyńskich zawodów będzie Narodowy Stadion Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10. Łącznie, do niedzieli 30 czerwca, zobaczymy aż osiem wyścigów o różnej skali trudności, w tym zawody dla dzieci.

Mistrzostwa Europy OCR rozpoczynają się dziś w samo południe zawodami Short Course, czyli biegiem krótkim. Jego uczestnicy do pokonania będą mieli dystans pięciu kilometrów, a do sforsowania czterdzieści różnych przeszkód.

Jutro o godz. 9 poprzeczka będzie zawieszona już nieco wyżej, gdyż wyścig Standard Course oznaczał będzie konieczność pokonania 15 kilometrów i sześćdziesięciu przeszkód. Także w piątek odbędą się zawody dla dzieci.