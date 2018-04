Carillonistka i organistka z Gdańska - Małgorzata Fiebig oddała mu muzyczny hołd DJ'owi Avicii. grając jego utwory na kościelnych dzwonach. Filmik bije rekordy popularności w sieci.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Małgorzata Fiebig wykonała popularne utwory "Wake Me Up", "Without You" i "Hey Brother". Gdańszczanka zagrała te utwory w kościele Sint-Stevenschurch, w holenderskiej miejscowości Nijmegen."Płaczę, gdy słucham tych dzwonów", "Zadziwiające, jak dobrze to brzmi", "To jest najlepszy muzyczny hołd, jaki słyszałem", "Przepiękne wykonanie" – to tylko niektóre komentarze internautów pod filmikiem.To nie pierwsze muzyczne pożegnanie w wykonaniu zdolnej gdańszczanki. Po śmierci Davida Bowie, w 2016 roku, wykonała na carillonach jego utwór "Space Oddity". Nagranie szybko stało się hitem internetu.jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Instrumentalnym i Wydziale Dyrygentury Chóralnej. Przez jakiś czas była miejską carillonistką w Gdańsku. Obecnie pracuje w Holandii.Przypomnijmy, że Avicii został znaleziony martwy w stolicy Omanu Muscat 20 kwietnia.Wielu fanów z Pomorza miało okazję zobaczyć go na żywo , ponieważ Avicii wystąpił w Gdańsku w ramach Music Power Explosion na Stadionie Energa Gdańsk w lipcu 2016 roku. Zaraz potem zrezygnował z występów na żywo, tłumacząc to problemami ze zdrowiem.StoryfulAssociated Press/ x-news