Zakończył się etap projektowania inwestycji, czas na jej realizację. Władze Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach poinformowały dziś, że w maju startują z budową długo wyczekiwanego obiektu. Mowa o hermetycznej kompostowni, dzięki której fetor znad składowiska odpadów ma zostać zlikwidowany do minimum.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Hermetyczna hala powstanie w miejscu dotychczasowego placu dojrzewania kompostu. Odpady mokre składowane były tam pod gołym niebem, dlatego problem uciążliwości zapachowych powracał jak bumerang. Teraz cały proces zostanie szczelnie zamknięty.- To dla nas dynamiczny czas inwestycyjny, tym bardziej, że chodzi o inwestycję, dzięki której wokół Szadółek będzie lepszy klimat, nie mówiąc już o zapachu - podkreślił dziś Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego. - Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia prac budowlanych przy hermetycznej kompostowni. Rozpoczną się w maju. Oddanie nowej kompostowni do eksploatacji nastąpi w pierwszej połowie przyszłego roku. Efektem tej budowy będzie większa produkcja kompostu, który będziemy mogli wykorzystać do szerszej gamy celów, niż obecnie. Dzięki tym zmianom, ZU to już nie tylko odór z zagospodarowania odpadów, nie tylko miejsce ich utylizacji. Zmieniamy się w kierunku bycia nowoczesnym centrum odzysku i recyklingu. Ta inwestycja zdecydowanie wpłynie na jakość życia mieszkańców wokół. Ale poprawę, nie tylko naszym subiektywnym nosem, czujemy już dziś - mówił Dzioba.Nowa kompostownia powstanie na placu o powierzchni 2 hektarów i będzie przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. - Instalacja będzie całkowicie hermetyczna, cały proces odbędzie się w zamkniętych obiektach przy użyciu technologii maksymalnie ograniczających uciążliwości odorowe- podkreślał Maciej Jakubek z Zakładu Utylizacyjnego.W skład kompostowni wchodzić będzie hala przyjęcia odpadów, 16 zamkniętych, żelbetowych komór, zamknięta hala dojrzewania kompostu oraz system biofiltrów oczyszczających powietrze wydobywające się z instalacji.- Każda część procesu, od przyjęcia odpadów, do produkcji gazu będzie pod pełną kontrolą. Całość wyposażona też będzie w wentylację mechaniczną- mówił Jakubek-Odpady będą dostarczane taśmociągiem do hali albo wrotami. Powietrze na zewnątrz będzie się mogło wydostać tylko poprzez system oczyszczania gazów. Wymiary komór są tak dobrane,aby uzyskać małą wysokość złoża i niską odorotwórczość produktu- precyzował.Po całym procesie, który trwał będzie kilka tygodni, z kompostowni wyjeżdżał będzie produkt gotowy do sprzedaży.- Z odpadów mokrych uzyskamy polepszacz gleby, dodatkowo dzięki temu, że będziemy mieć aż 16 komór, uzyskamy również certyfikat na pełnowartościowy kompost, który będzie mógł być wykorzystywany w rolnictwie - mówił Jakubek.W tygodniu przed Wielkanocą ZU zlecił badania opinii wśród mieszkańców sąsiadujących z Szadółkami dzielnic i osiedli.Przeprowadziła je Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badania przeprowadzono na próbie 500 osób.Wynika z nich m.in., że liczba osób, które odczuwają nieprzyjemne zapachy spadła, w porównaniu z zeszłym rokiem, z blisko 83 do 64 proc, przy czym ok. 48 proc. badanych odczuwa nieprzyjemne zapachy sporadycznie.- Badania wykazały, że ponad jedna trzecia osób nieprzyjemnych zapachów związanych z działalnością ZU nie odczuwa w ogóle. Tylko niespełna 6 proc. badanych osób powiedziało, że jest niezadowolonych z mieszkania w sąsiedztwie zakładu, a 62 proc. miało wiedzę na temat lokalizacji zakładu podejmując decyzję o zamieszkaniu w tej części miasta - poinformował dr Tomasz Tobis z UG.