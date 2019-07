W niedzielę „Triathlon Gdańsk”. Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej

W związku z organizowaną przez Gdański Ośrodek Sportu imprezą sportową „Triathlon Gdańsk” w niedzielę, 14.07.2019 r. w godz. od ok. 9:00 do ok. 12:00 będą obowiązywać czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

„Triathlon Gdańsk” - zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej w Gdańsku - W niedzielę, 14.07.2019 r. w godz. od ok. 9:00 do ok. 12:00 będą obowiązywać czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej - podaje Zygmunt Gołąb, rzecznik prasowy Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. - Tramwaje linii 3 i 5 oraz autobusy linii 124 i 148 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Zmienią się także zasady funkcjonowania linii 63, 149, 158 i 658. Funkcjonować będzie zastępcza linia tramwajowa 93. 950 uczestników ruszy w trasę kolejnej edycji Triathlonu Gdańsk na dystansie olimpijskim. Uczestnicy tradycyjnie będą finiszować na molo w Brzeźnie. Startujący będą mieli do pokonania odpowiednio – 1500 m pływania; 40 km jazdy rowerem; 10 km biegu

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej * Linia 3:

- w godzinach trwania imprezy sportowej linia w obu kierunkach będzie funkcjonować w relacji Chełm Witosa – Dworzec Główny – Opera Bałtycka – Zaspa.

* Linia 5:

- w godzinach trwania imprezy będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy zmieniona trasa: Zaspa – Oliwa – Strzyża – Wrzeszcz – Nowy Port – Brzeźno, - w kierunku Brzeźna, pomiędzy przystankami „Politechnika” [2016] a przystankiem „Brzeźno” [2189] obowiązywać będzie trasa ulicami: Hallera – Kliniczną – Marynarki Polskiej – Wolności – Władysława IV – Oliwską – Krasickiego – Mazurską – Hallera – Płażyńskiego – Gdańską, - w kierunku Zaspy od przystanku „Brzeźno” [2189] do Przystanku „Politechnika” [2017] obowiązywać będzie trasa ulicami: Gdańską – Krasickiego – Oliwską – Rybołowców – Wolności - Marynarki Polskiej – Kliniczną – Hallera – Zwycięstwa – i dalej stałą trasą.

* Linia 63:

- rozpoczęcie funkcjonowania dopiero od kursu wykonanego o godz. 11:39 z pętli Łostowice Świętokrzyska. * Linia 93:

- w godz. 9:14 – 12:00 będzie funkcjonować wahadłowo tramwajowa linia zastępcza wzdłuż al. Hallera, na odcinku od ul. Mickiewicza do al. Płażyńskiego, z częstotliwością co ok. 20 min. Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej * Linia 124:

- od ok. godz. 8:00 do godz. ok. 12:00 nastąpi czasowa zmiana trasy, nie będzie obsługiwany przystanek „al. Płażyńskiego” [1580], - odjazdy z przystanku „Zaspa – Szpital” [1447] (kierunek: Wrzeszcz PKP) do przystanku „Grudziądzka” [1449] realizowane w godz. 8:59 – 11:51 włącznie, pojadą objazdem ulicami: Jana Pawła II – Czarny Dwór – Dąbrowszczaków – Kołobrzeską – Olsztyńską – Meissnera – Leszczyńskich – Chrobrego – Hallera -… i dalej po stałej trasie,

- zamiast przystanku „Czarny Dwór” [1448] (w kierunku Brzeźna) będzie obowiązywać obsługa przystanku „Czarny Dwór” [1476] (w kierunku Oliwy), * Linia 148:

- od ok. godz. 8:00 do ok. godz. 12:00 nastąpi czasowa zmiany trasy, nie będzie obsługiwany przystanek „al. Płażyńskiego” [1998, 1999], - w obu kierunkach między przystankami „Brzeźno” [1495, 1496] a „Czarny Dwór” [1476, 1477] będzie obowiązywał objazd ulicami: … - Gdańską – PCK – Chodkiewicza – Dworską – PCK – Gdańską – Uczniowską – Kochanowskiego – Kościuszki – Rzeczypospolitej – Jana Pawła II - Czarny Dwór - .. i dalej po stałej trasie, - autobusy w kierunku Nowego Portu będą się zatrzymywać wyjątkowo na przystanku linii 127 i 158 „Czarny Dwór” [1477] przy al. Jana Pawła II, w kierunku Zaspy,

- w kierunku „Żabianki SKM”, zamiast przystanku „Dworska” [1492] obowiązywać będzie obsługa przystanku „Dworska” [1491] (tak jak w kierunku Nowego Portu), - w kierunku Nowego Portu obowiązywać będzie dodatkowo obsługa przystanku „PCK” [1494] (tak jak w kierunku Żabianki), * Linia 149:

- rozpoczęcie funkcjonowania dopiero do kursu wykonanego od godz. 11:46 z Wrzeszcza PKP, * Linia 158:

- nastąpi czasowe wstrzymanie funkcjonowania tej linii w godzinach ramowych 9:00 – 11:30, * Linia 658:

- rozpoczęcie funkcjonowania linii dopiero od kursu o godz. 12:30 z przystanku „Stadion Energa Gdańsk”. „Triathlon Gdańsk”. Policja: wyłączone ulice z ruchu w Gdańsku Policjanci informują, że podczas imprezy będą strzegli bezpieczeństwa uczestników imprezy sportowej, mieszkańców Gdańska, a także widzów obserwujących to wydarzenie.

- W najbliższą niedzielę 14 lipca w Gdańsku w godzinach 08.30 – 12.30, na czas przejazdu rowerowego uczestników triathlonu, całkowicie z ruchu zostaną wyłączone ulice: Czarny Dwór, Płażyńskiego, Tunel pod Martwą Wisłą, Majora Sucharskiego - podaje asp. Karina Kamińska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. Apelujemy do kierowców, aby w miarę możliwości omijali te rejony Gdańska - dodaje. - Policjanci będą dbali o bezpieczeństwo na drodze. Postarają się również, aby utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane wyłączeniem ulic były jak najmniej dotkliwe dla kierowców. Na których gdańskich ulicach najczęściej dochodzi do wypadków: