Na tym odcinku zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza. Przez cały pierwszy tydzień lipca nocami podobne prace będą prowadzone także na torowiskach w innych miejscach.

Na odcinku pomiędzy Pętlą Zaspa a skrzyżowaniem ulicy Pomorskiej z ulicą Chłopską prace dotyczące regulacji i stabilizacji torów oprócz niedzieli 1 lipca w ciągu dnia, będą prowadzone również nocami od 2 do 4 lipca. Z kolei w nocy z 1 na 02.07 roboty odbywać się będą na odcinku od pętli na Zaspie do skrzyżowania ulic Mickiewicza oraz Hallera.W nocy z 4 na 5 lipca pracownicy prace będą odbywać się wzdłuż ulicy Wały Jagiellońskie od węzła Unii Europejskiej do Huciska, zaś przez kolejne dwie od Huciska do węzła Piastowskiego – wzdłuż Wałów Jagiellońskich i Podwala Grodzkiego.Wszystkie nocne prace na torowiskach prowadzone są w godz. 0.00 – 4.00 bądź 4.30 i pozostają bez wpływu na ruch tramwajowy. Roboty nie utrudniają także ruchu pojazdów i pieszych.- Przy pracach regulacji i stabilizacji torów tramwajowych wykorzystywana jest specjalistyczna maszyna – samojezdna podbijarka torowa. Jej działanie polega na uniesieniu torów, podsypaniu tłucznia pod uniesione podkłady na żądaną wysokość, a następnie zagęszczenie kruszywa kamiennego poprzez wibracje. Po dokonaniu tych czynności podkłady wraz z torami są opuszczane na miejsce. Jeszcze przed przystąpieniem do pracy torowej wykonywane są szczegółowe pomiary torów, które mają zostać ustabilizowane. Na ich podstawie powstaje projekt, według którego podbijarka ustawiając tory może je przesunąć w lewo, w prawo oraz podnieść lub opuścić na żądaną wysokość. Dzięki takim zabiegom tory są ułożone równo i w jednej płaszczyźnie, co w efekcie przekłada się na płynniejszą jazdę tramwaju, a co za tym idzie na lepszy komfort podróży pasażerów. Regulacja i stabilizacja torów wydłuża także trwałość całego ustroju oraz taboru tramwajowego - precyzuje Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni