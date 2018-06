Od dłuższego czasu na Podwalu Przedmiejskim - jednej z ważniejszych tras w centrum Gdańska trwa przebudowa skrzyżowania z ul. Chmielną i okolic. Kolejne utrudnienia czekają kierowców w nocy z czwartku na piątek 28/29 czerwca, kiedy to drogowcy zajmą zewnętrzne pasy jezdni.

W nocy z czwartku na piątek 28/29 czerwca drogowcy zajmą zewnętrzne pasy jezdni Podwala od skrzyżowania z ulicą Lastadia do ul. Pszennej. Zmiany dotyczą relacji w obu kierunkach.- Utrudnienia związane są z koniecznością wykonywania zatok autobusowych i chodników znajdujących się wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie. Nowa organizacja ruchu potrwa do sierpnia 2018 r. - informujez nadzorującej inwestycję Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.Przypominamy, że prace przy przebudowie pierwszego skrzyżowania na Podwalu Przedmiejskim rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do września 2018 r. Koszt inwestycji to niecałe 38 mln złotych.Docelowo na Podwalu w najbliższych latach ma przebudowanych zostać pięć skrzyżowań. Ich głównym elementem będą naziemne przejścia dla pieszych , które na nowo mają połączyć Dolne z Głównym Miastem i sprawić, że Podwale przestanie być