W nowo oddanej gdańskiej klinice położnictwa UCK zarwał się sufit

Do awarii doszło w niedzielę 10 lutego na piątym, wciąż niezasiedlonym jeszcze piętrze budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

- W wyniku pękniętej złączki sieci wodnej, trochę wody przedostało się stropem do pomieszczeń znajdujących się piętro niżej, czyli do trzech sal Kliniki Położnictwa. Wpłynęło to na oderwanie się fragmentów styropianowego sufitu podwieszanego, które jednak są na tyle lekkie, że nie stanowiły zagrożenia dla przebywających w tych pomieszaniach pacjentek. Żaden fragment nie spadł bezpośrednio na żadną z pań. Pacjentki zostały niezwłocznie przeniesione do innych sal - informuje Arkadiusz Lendzion, z-cy dyrektora naczelnego ds. administracyjno-technicznych UCK.