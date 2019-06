Komu zginął pies?

Biały szpic biegał w parku Nad Strzyżą we Wrzeszczu około godz. 21.

- To zadbany, ufny biały szpic. Lgnie do ludzi - mówi nasza Czytelniczka, pani Agnieszka, która poprosiła nas o pomoc w odnalezieniu właściciela. - Widać, że to czyjś piesek, który się zgubił.

Psiak jest już w schronisku "Promyk". Właściciel może się po niego zgłosić w każdej chwili.