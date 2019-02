W piątek (22.02.2019) w wyniku wychłodzenia zmarły trzy osoby, w tym dwie na Pomorzu

W piątek, 22 lutego, z powodu wychłodzenia zmarły trzy osoby. W woj. pomorskim zmarły dwie osoby - 60-letni mężczyzna w Gdańsku i 39-letni mężczyzna w Słupsku.

Zima jest porą roku szczególnie trudną dla osób starszych, które mieszkają samotnie oraz osób dotkniętych problemem bezdomności.

RBC apeluje, by nie być wobec nich obojętnym. "W warunkach zimowych nie przechodź obojętnie obok starszych ludzi, poruszających się z widoczną trudnością – omdlenie na mrozie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Zwracaj uwagę, na osoby bezdomne, śpiące na ławkach lub w altankach działkowych. Nie bój się podejść do osoby śpiącej na przystankach, nawet jeżeli wygląda na pijaną. Reaguj, zadzwoń na policję, do straży miejskiej lub pod numer ratunkowy. Twój telefon może uratować komuś życie."

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało także, że od 1 listopada 2018 roku z powodu wychłodzenia zmarły 73 osoby.