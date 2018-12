Pożar pustostanu przy ul. Piastowskiej w Gdańsku. Znaleziono ciała dwóch mężczyzn

Ciała dwóch osób znaleziono we wtorek 19.06.2018 podczas akcji gaśniczej pustostanu przy ul. Piastowskiej w Gdańsku. Wszystko wskazuje na to, że to osoby bezdomne.