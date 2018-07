Kryminalni zatrzymali sprawcę, który na terenie Przymorza i Zaspy kradł przechodniom złote łańcuszki. 36-letni mężczyzna, aby zdobyć łup, napadał na pokrzywdzone albo zrywał im złotą biżuterię prosto z szyi. Od 17 czerwca do 7 lipca 36-latek dokonał przynajmniej trzech takich przestępstw. Na wniosek prokuratora sąd zadecydował, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Kryminalni z Przymorza pracowali nad sprawą rozbojów oraz kradzieży złotych łańcuszków, do których od jakiegoś czasuny dochodziło na terenie Przymorza i Zaspy. Na podstawie zdobytych informacji w miniony czwartek zatrzymali 36-letniego mieszkańca miasta. Gdańszczanin po wytypowaniu osoby, najczęściej podbiegał do niej i zrywał złoty łańcuszek z szyi, a w dwóch przypadkach użył również przemocy wobec swoich ofiar. Zaraz potem uciekał z ukradzioną biżuterią. Tych przestępstw mężczyzna najczęściej dokonywał na przystankach tramwajowych lub autobusowych.Po zatrzymaniu gdańszczanin trafił do policyjnego aresztu.Rozbój to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 12 lat. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, że mężczyzna dopuścił się przestępstw w warunkach recydywy, zagrożenie karą może być jeszcze wyższe.Najważniejsze wydarzenia ostatnich dni z Pomorza