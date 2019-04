"W rękach rządu jest nasza matura". Uczniowie wsparli strajk

- Edukacja jest niezwykle ważnym aspektem życia społecznego, dlatego zależy nam na tym aby osoby bezpośrednio za nią odpowiedzialne, czyli nauczyciele byli odpowiednio doceniani - mówiła główna organizatorka. - Od 8 kwietnia nasi nauczyciele walczą o godność i szacunek dla tego zawodu. My, po wielu latach nauki, możemy zaświadczyć, że nauczyciele to superbohaterowie. To osoby, które mają niezwykły wpływ na życie każdego człowieka z osobna, jak i całego pokolenia (...). To oni, oprócz podstawy programowej, uczyli nas budowania relacji, empatii czy krytycznego myślenia.