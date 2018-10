W sieci pojawił się oficjalny zwiastun filmu "Miłość jest wszystkim". Gdańsk prezentuje się w nim pięknie!

„Miłość jest wszystkim” to wspólny filmowy projekt TVN i Akson Studio. To komedia, której akcja dzieje się w Gdańsku w czasie grudniowych przygotowań do świąt. Film w kinach od 23 listopada.

Reżyserem filmu jest Michał Kwieciński, a w rolach głównych występują: Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Eryk Lubos, Joanna Kulig, Mateusz Damięcki, Maciej Musiał, Leszek Lichota, Aleksandra Adamska, Julia Wyszyńska, Marcin Korcz i Joanna Balasz.

Romans z najpopularniejszym polskim piłkarzem spotka tę, której nikt nie nazwałby fanką futbolu, sekrety zamieszają w niejednym małżeństwie, a dopracowany w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał.

Producent tak opisuje fabułę: otoo historia ku pokrzepieniu serc, miłość jest wszystkim – wystarczy tylko w nią uwierzyć. Święta to czas radości i spokoju, ale przygotowania do nich to prawdziwy chaos… Chaos, który może zburzyć doskonałe plany oraz uruchomić lawinę wyjątkowych zdarzeń. W najnowszej komedii „Miłość jest wszystkim” czas przedświątecznej gorączki rozpocznie się wraz z przypłynięciem do miasta niezwykłego Świętego Mikołaja. Dalej będzie już tylko ciekawiej. Romans z najpopularniejszym polskim piłkarzem spotka tę, której nikt nie nazwałby fanką futbolu, sekrety zamieszają w niejednym małżeństwie, a dopracowany w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał. Nasz film „Miłość jest wszystkim” opowiada o tym, co najważniejsze czyli o uczuciach i relacjach między ludźmi, o tym co nas łączy, a nie dzieli i o świątecznym czasie, kiedy najbardziej uświadamiamy sobie, ile znaczy wybaczenie. To zupełnie nowa komedia świąteczna – ciepła, wzruszająca i pełna humoru opowieść „ku pokrzepieniu serc” – Dorota Chamczyk, producent TVN.

POLECAMY NA DZIENNIKBALTYCKI.PL: